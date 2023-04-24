影／女駕駛要閃貓？拉回誤踩油門翻車 台灣大道5車連環撞

台中市郭姓女子在今天凌晨駕駛休旅車行經西屯區時，疑為閃避路上野貓，休旅車撞上路邊車輛後翻覆，波及其他2輛車，整起車禍造成5車車禍，全案僅造成郭女右腳受傷，初判肇因是其他引起事故的違規或不當行為。

警方調查，郭姓女子（45歲）在今天凌晨零時許，駕駛休旅車，沿西屯區台灣大道四段1230巷往台灣大道方向行駛，郭女疑因行駛途中，發現道路左邊有一隻貓跑出，郭女休旅車先向右閃避，但回正方向盤時，誤踩油門，再碰撞左邊路邊停車的3輛車後翻覆，波及另輛車。