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影／女駕駛要閃貓？拉回誤踩油門翻車 台灣大道5車連環撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓女子在今天凌晨駕駛休旅車行經西屯區時，疑為閃避路上野貓，休旅車撞上路邊車輛後翻覆，波及其他2輛車，整起車禍造成5車車禍，全案僅造成郭女右腳受傷，初判肇因是其他引起事故的違規或不當行為。

警方調查，郭姓女子（45歲）在今天凌晨零時許，駕駛休旅車，沿西屯區台灣大道四段1230巷往台灣大道方向行駛，郭女疑因行駛途中，發現道路左邊有一隻貓跑出，郭女休旅車先向右閃避，但回正方向盤時，誤踩油門，再碰撞左邊路邊停車的3輛車後翻覆，波及另輛車。

整起車禍造成6車車輛受損，郭女右腳受傷，無生命危險，經酒測後無酒精濃度，第六警分局交通分隊到場調查，初步判斷肇因為引起事故違規或不當行為，詳細的肇事原因，有待後續釐清。

台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供
台中市郭姓女子今天凌晨開車行經台灣大道時，疑為閃貓，釀連環車禍，自己休旅車都翻覆。圖／讀者提供

休旅車 車禍

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