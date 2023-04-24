連環撞！母女騎車出遊遇車禍 女童驚嚇過度尖叫喊「救命」

網路流傳一段女童遇車禍嚎叫「救命！」影片，引發關注。一對母女騎乘重機於清明連假兒童節當天出遊，行經台3苗栗縣三灣鄉公所前路口，燈號轉紅時，疑未保持安全距離，前方1輛重機先擦撞轎車倒地時，騎車媽媽煞車閃避不及，再追撞倒地男騎士，女童被嚇得驚聲尖叫，直喊救命。

影片中，當時快到肇事路口時，同時有4輛機車分別行駛在快慢車道，緊跟在1輛白色轎車後方，結果轎車剛停紅燈，左後黃牌重機未保持安全車距，反應不及，直接發生碰撞倒向左側內線車道，接著該對母女機車也撞上倒地騎士，還好車速已放慢並不快，母女機車僅傾倒，還波及一旁黃牌重機也被壓倒。

兩機車撞成一團，倒地被輾男騎士僅輕傷自行爬起身，轎車女駕駛也趕緊下車查看，但女童疑因驚嚇過度，一直喊「救命！」讓人心疼不已；現場雖有人高喊「不要動」，但有人還是趕緊協助母女將機車扶正，還好女童緊繫媽媽身上，事發時未被拋飛，否則後果難以想像。

影片昨也被上傳臉書爆料公社，網友紛紛留言「聽到影片中小孩的哭聲 ，真的好心疼..」、「有人知道，小孩還好嗎？」；也有人指責「前面路況都不會注意嗎？」、「家長這樣當？載小孩本該車速多注意，人家汽車與旁邊的機車都已經停下，他還要往前衝，後面那一台也要一起衝？是有多趕？趕到要闖紅燈?造成自己小孩無辜受傷」。

苗栗縣消防局表示，這起車禍救護發生在本月4日下午4點多，現場母女僅手腳輕微擦挫傷，其中9歲女童右手指有輕微外傷，經初步包紮後，將受傷母女送往頭份為恭醫院診療。

同時，有網友指出「前機車爸爸眼拙不看燈直接撞上去白車，後機車媽媽也眼拙不看燈想直接闖紅燈，白車一度不看紅綠燈，緊急剎車停紅燈，總結小孩最衰。」事故兩機車是否為一家三口，自家人媽媽撞上爸爸，這部分警方表示當天處理警員勤休中，並未證實，但仍呼籲駕駛人應注意燈號並保持安全車距。