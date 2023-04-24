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能高安東軍山難救援擬增援 天候差空勤原機返回

中央社／ 花蓮縣24日電

華裔美籍葉姓女教授縱走能高安東軍失聯，搜救人員持續尋找，24日上午空勤直升機飛往山區載送第三梯次搜救人員協助吊掛及搜救，仍因山區雲層過厚，原機返回。（民眾提供） 中央社
華裔美籍葉姓女教授縱走能高安東軍失聯，搜救人員持續尋找，24日上午空勤直升機飛往山區載送第三梯次搜救人員協助吊掛及搜救，仍因山區雲層過厚，原機返回。（民眾提供） 中央社

縱走能高安東軍失聯的華裔美籍葉姓女教授，搜救人員持續尋找，今天上午空勤直升機飛往山區載送第三梯次搜救人員協助吊掛及搜救，仍因山區雲層太厚原機返回。

花蓮縣消防局成立「能高安東軍山難」前進指揮所，上午7時許即申請空勤總隊黑鷹直升機載送第三梯次的搜救人員上山，希望能把握黃金時間，加速救援時間及量能，原計畫將搜救人員垂降在大陸池或台灣池營地，不過第一趟飛上去，雲層過厚，完全找不到雲洞可以垂降，直升機無功而返。

消防局第二大隊表示，已在山區的地面搜救隊伍，由於物資已消耗差不多將盡，目前在天池山莊待命，等待物資補給；從搜救隊員回傳的影片可見，山區濃霧，能見度僅數十公尺。

包括華裔美籍葉姓女教授在內的6人登山隊伍18日自南投屯原登山口入山，原計畫今天從奧萬大下山，因成員腳程不同，陳姓領隊和葉姓女教授走在最後。陳姓領隊疑失溫在山區身亡，目前遺體暫置大陸池營地，等待天候許可由空勤吊掛下山；疑有高山症狀的葉姓女教授則失聯，搜救人員持續搜尋中。

能高安東軍山縱走路線位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，行經卡賀爾山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大森林遊樂區出來，一般安排6天5夜行程。

縱走能高安東軍失聯的華裔美籍葉姓女教授，搜救人員持續尋找，24日上午空勤直升機載送第三梯次搜救人員協助吊掛及搜救，仍因山區雲層太厚，找不到雲洞可以垂降，直升機無功而返。（民眾提供） 中央社
縱走能高安東軍失聯的華裔美籍葉姓女教授，搜救人員持續尋找，24日上午空勤直升機載送第三梯次搜救人員協助吊掛及搜救，仍因山區雲層太厚，找不到雲洞可以垂降，直升機無功而返。（民眾提供） 中央社

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