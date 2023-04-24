計程車運將違規 讓後座逃逸移工身分曝光
來台工作的印尼籍失聯移工安娜，前天和男友搭車到高雄旗津約會，回程時卻因為計程車違規，遇到員警盤查，失聯4個月的安娜原本想拿好友居留證混過關，結果兩人體型、外貌差異大，最後只能認栽，因逾期居留，警詢後移請移民署高雄市專勤隊收容。
警方表示，安娜2年前以看護工名義來台，去年底從雇主家中離開後就徹底失聯，雇主通報後安娜的居留證也逾期失效，變成違法滯留台灣的移工。
日前安娜與印尼籍男友搭乘計程車到旗津旅遊，返程時卻因為運將違規紅燈左轉，正好被員警撞見攔下盤查。
警方看到後座有安娜跟她男友，盤問兩人身分時，男友大方的拿出居留證明，安娜卻顧左右而言他，先是稱照顧的阿嬤在睡覺，才和友人外出，警請她聯繫雇主時，她卻打給臺灣友人求救，並向員警謊稱與雇主通話，卻遭友人否認。
過程中安娜一度拿出好友的居留證翻拍照片，企圖矇混過關，但警方一看就發現兩人長相、身形都不同，當場打臉安娜「這不是你」，隨即將她帶回派出所查證資料，確認她是失聯4個月的看護移工。
安娜自稱，她為了在台灣工作賺錢，才滯留在高雄，失聯這4個月都靠好友接濟跟存款過活，擔心被抓後就要被遣返，只好用好友的居留證試試看能不能過關，沒想到真實身分還是被發現了。警詢後，警方隨即將安娜移請移民署高雄市專勤隊收容。
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