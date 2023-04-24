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我的車子怎麼打不開？身心障礙女以為自己有車 警送返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名身心障礙女子以為自己有車，想打開路旁車門，警方獲報到場，協助送她回家。圖／警方提供
台中一名身心障礙女子以為自己有車，想打開路旁車門，警方獲報到場，協助送她回家。圖／警方提供
「我的車子怎麼打不開？」台中石岡一名身心障礙女子以為自己有車，想打開路旁轎車的車門，員警獲報到場查看，耐心勸說，善意謊言告訴她要回家拿鑰匙再開車，最後開警車送她回家。

石岡區61歲黃姓女子昨天下午走到豐勢路與大仁街路口時，誤認路旁的轎車是她的，不斷反覆拉扯車把手，並一直說「怎麼打不開」，此舉驚動附近居民及車主，恰好石岡所員警巡邏行經，發現路旁民眾不斷招手示意需要協助。

車主表示，他發現停在住家前轎車被女子不停拉扯把手，他制止後，女子不斷表示「這是我的車」，不願停下拉扯把手動作。

員警見黃女不停拉扯車把手，並喃喃自語說「這台車是我的車，怎麼一直打不開」，員警耐心勸說，要先載她回家拿鑰匙時後再來開車。黃女為了打開車門，主動說出住家地址並坐上巡羅車，警方順利送她回家，家屬很感謝員警熱心，因黃女患有智能障礙，此次趁家人不注意時自行外出，所幸在員警及民眾熱心的協助下，順利將其平安帶返家。

東勢分局呼籲，家中如有失智或身心障礙之家屬，應隨時注意其行蹤，避免走失發生危險，平時可在其隨身衣物或物品留下聯絡資料，以方便走失後能第一時間通知家屬。

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