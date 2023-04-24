竊嫌百公里夜奔偷水溝蓋 玉里波麗士以車追人查緝到案

花蓮玉里鎮一家工程承包商宿舍門口擺放約數十個水溝蓋日前不翼而飛，包商向警方報案，玉里分局調閱上百支監視器，以車追人，查到遠在約百公里的秀林鄉竊嫌，將深入偵辦。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，玉里派出所11日接獲民眾報案表示，放置在玉里鎮信義路宿舍門口的水溝蓋被偷走，損失約新台幣20多萬元，警方受理後，立即前往現場勘查鑑識，分局長林俊廷指示成立專案小組積極偵辦。

水溝蓋材質是鐵製的，有相當重量，是花蓮南區某機關工程所需，警方研判竊嫌應不容易脫手。

玉里分局從案發現場延伸，調閱上百支監視器，鎖定1輛車在11日凌晨曾行經案發地，專案小組以車追人，發現車主居住在秀林鄉，隨即連續2天前往查訪未果，17日晚間聯繫上車主，車主表示在外地工作將車借人使用。

警方輾轉聯繫到涉案的吳、黃2名男子，36歲吳嫌18日晚間至派出所主動投案並交出23個水溝蓋，32歲黃嫌20日也向派出所投案坦承同夥偷竊，全案依竊盜罪嫌函送花蓮地方檢察署偵辦。嫌犯有毒品前科，且過去都曾與包商共事，是否有其他恩怨隱情，警方持續深入調查。