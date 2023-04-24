快訊

「豬隊友」釀禍！高速公路驚傳小貨車側翻 司機無奈：豬在後面打架

于美人難複製陳文茜、李敖勝選模式 「無黨選立委」最大坎是制度？

肯亞邪教為「見耶穌」集體絕食 警已挖出47具遺體

竊嫌百公里夜奔偷水溝蓋 玉里波麗士以車追人查緝到案

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮玉里鎮一家工程承包商宿舍門口擺放約數十個水溝蓋日前不翼而飛，包商向警方報案，玉里分局調閱上百支監視器，以車追人，查到遠在約百公里的秀林鄉竊嫌，將深入偵辦。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，玉里派出所11日接獲民眾報案表示，放置在玉里鎮信義路宿舍門口的水溝蓋被偷走，損失約新台幣20多萬元，警方受理後，立即前往現場勘查鑑識，分局長林俊廷指示成立專案小組積極偵辦。

水溝蓋材質是鐵製的，有相當重量，是花蓮南區某機關工程所需，警方研判竊嫌應不容易脫手。

玉里分局從案發現場延伸，調閱上百支監視器，鎖定1輛車在11日凌晨曾行經案發地，專案小組以車追人，發現車主居住在秀林鄉，隨即連續2天前往查訪未果，17日晚間聯繫上車主，車主表示在外地工作將車借人使用。

警方輾轉聯繫到涉案的吳、黃2名男子，36歲吳嫌18日晚間至派出所主動投案並交出23個水溝蓋，32歲黃嫌20日也向派出所投案坦承同夥偷竊，全案依竊盜罪嫌函送花蓮地方檢察署偵辦。嫌犯有毒品前科，且過去都曾與包商共事，是否有其他恩怨隱情，警方持續深入調查。

花蓮縣玉里鎮一家工程承包商宿舍門口擺放約數十個水溝蓋日前不翼而飛，玉里分局調閱上百支監視器，以車追人，查到遠在約百公里的秀林鄉竊嫌。（花蓮縣警察局提供） 中央社
花蓮縣玉里鎮一家工程承包商宿舍門口擺放約數十個水溝蓋日前不翼而飛，玉里分局調閱上百支監視器，以車追人，查到遠在約百公里的秀林鄉竊嫌。（花蓮縣警察局提供） 中央社

偷竊

延伸閱讀

帶2少女登記入住汽車旅館 新店雙屍命案「逃跑男房客」桃園落網

屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

台中大雨水溝蓋竟「游出魚來」 網笑翻：今晚加菜囉！

花蓮玉里暗夜車禍 小貨車違規迴轉與轎車碰撞6人傷

相關新聞

台南市民宅轎車突起火 兩戶11人及時脫困

台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車突然起火燃燒，蔡姓屋主一家8人倉皇逃出及時脫困，8人都稍微吸入...

北市重慶酸辣粉火警 消防拉水線、動員雲梯車幸無人傷

台北市萬華區成都路國賓戲院旁的一間重慶酸辣粉店，今天晚上11點9分發生火警，消防隊動員17車、61人打火，順利於晚上11...

計程車運將違規 讓後座逃逸移工身分曝光

來台工作的印尼籍失聯移工安娜，前天和男友搭車到高雄旗津約會，回程時卻因為計程車違規，遇到員警盤查，失聯4個月的安娜原本想...

竊嫌百公里夜奔偷水溝蓋 玉里波麗士以車追人查緝到案

花蓮玉里鎮一家工程承包商宿舍門口擺放約數十個水溝蓋日前不翼而飛，包商向警方報案，玉里分局調閱上百支監視器，以車追人，查到...

嫌共享機車安全帽太髒未戴 男子被查獲酒駕罰款加二分之一

洪姓男子和友人歡聚後，租借電動機車，因嫌安全帽太髒，未戴帽即上路，從巡邏警網眼前經過，警方將他攔下聞到身上有酒氣，測出每...

我的車子怎麼打不開？身心障礙女以為自己有車 警送返家

「我的車子怎麼打不開？」台中石岡一名身心障礙女子以為自己有車，想打開路旁轎車的車門，員警獲報到場查看，耐心勸說，善意謊言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦