高雄鬧區停電業者怨聲載道 台電凌晨2點搶修復電

高雄市橫跨左營和鼓山兩區的漢神巨蛋商圈，昨天傍晚用餐前，居然發生大停電，讓正在備料煮菜的餐廳業者措手不及，根本無法上菜，讓餐桌前等不及的客人索性調頭離開；台電人員雖緊急搶修一度復電，但仍有部分區域二度停電，直到凌晨2時21分許，才完成全數復電。

適逢周末假日高雄鬧區人潮眾多，竟在下午5時36分許突然發生大停電，不僅號誌燈故障，博愛二路、修明街、至聖路一片漆黑，餐廳根本無法上菜，業者只能頻頻向客人致歉，讓業者哀嘆，廚房無法作業，訂單只能無奈取消。

台電高雄區營業處指出，第一時間有523戶停電，經立即派員現場查修，昨傍晚6時40分先將隔離故障點試送復電良好，但之後又發生部份用戶無電可用的情況，緊急加派人力支援，在晚間8時11分許復電201戶，9時04分許再復電224戶，但仍有停電98戶，初步調查為地下電纜故障所致。