后里民宅大火消防隊員架梯救出5人 1長者送醫

台中市后里區今天凌晨發生民宅火警，一名長者受傷送醫。圖／民眾提供

台中市后里區一間透天厝今天凌晨發生大火，火勢和濃煙從二樓竄出，住戶受困，消防隊員到場架梯，先救出4人，最後再以搬運方式救出一名意識模糊80歲老翁，起火原因由消防局調查中。

台中市大甲警分局調查，今天凌晨3點36分，后里區甲后路一段發生民宅火警，連棟式透天厝二樓冒出火煙，消防隊員到場搶救，80歲李姓老翁嗆傷送至衛福部豐原醫院救治，無生命危險；轄區義里派出所警力在現場管制並疏導交通，火勢由消防人員撲滅，4點30分控制。

台中市消防局派遣后里、豐原、豐南等3個分隊，共出動消防車14輛、救護車3輛，消防人員40名，大隊長到場指揮。