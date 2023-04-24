后里民宅大火消防隊員架梯救出5人 1長者送醫
台中市后里區一間透天厝今天凌晨發生大火，火勢和濃煙從二樓竄出，住戶受困，消防隊員到場架梯，先救出4人，最後再以搬運方式救出一名意識模糊80歲老翁，起火原因由消防局調查中。
台中市大甲警分局調查，今天凌晨3點36分，后里區甲后路一段發生民宅火警，連棟式透天厝二樓冒出火煙，消防隊員到場搶救，80歲李姓老翁嗆傷送至衛福部豐原醫院救治，無生命危險；轄區義里派出所警力在現場管制並疏導交通，火勢由消防人員撲滅，4點30分控制。
台中市消防局派遣后里、豐原、豐南等3個分隊，共出動消防車14輛、救護車3輛，消防人員40名，大隊長到場指揮。
起火戶是甲后路一段的透天厝1樓彩券行，現場為5層樓鐵皮加蓋建築，消防隊員架梯協助起火戶隔壁住戶1大3小脫困，不需送醫；凌晨3點57分，以搬運方式協助1名老翁下樓，患者意識模糊對痛有反應，他說有服安眠藥，送衛生福利部豐原醫院， 燃燒面積約10平方公尺，財務損失及原因待查。
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