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台南市民宅轎車突起火 兩戶11人及時脫困

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車今天清晨突然起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車今天清晨突然起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車突然起火燃燒，蔡姓屋主一家8人和鄰居倉皇逃出，或是及時脫困，蔡家人8都稍微吸入濃煙，全都預防性送醫。

「有火警，快派人來滅火。」台南市消防局救災救護中心今天清晨5點9分接獲民眾報案，賢路365巷內5樓透天民宅失火，大部分在5樓待救，有1人受困1樓。中心派出和緯車消防分隊到場，發現1樓白色轎車著火，連忙於5點18分出水滅火，受困人員於5點25分全部脫困。鄰居3人也自行避難，及時逃出。

蔡姓男屋主說，他們一家人6名大人2名小孩都及時逃出，他最先逃出來，曾看到車底下著火。由於蔡家人多系都吸入濃煙，8人雖沒有被火燒傷，全都預防性送醫。 台南市消防局說，至 於白色轎車起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅清晨失火，屋主一家人及時逃出。記者黃宣翰／攝影
台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅清晨失火，屋主一家人及時逃出。記者黃宣翰／攝影

台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車今天清晨突然起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市北區文賢路365巷內5樓透天民宅，停在放1樓白色轎車今天清晨突然起火燃燒，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影

台南 家人

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