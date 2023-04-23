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關山救護車失控翻覆恐是這原因 7旬癌末婦送醫急救不治

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣消防局關山消防分隊張姓消防員今晚7時許駕駛救護車載送方姓癌末女患者，行經關山鎮順興路，疑天雨視線不清，救護車轉彎時疑重心高、失控翻入田中，車上方婦失去呼吸心跳，消防局調派其他救護車到場支援，送醫急救後仍宣告不治，事故確切原因仍待警方釐清。

台東關山警分局表示，張姓駕駛酒測值零，事故原因仍待調查。

台東縣消防局關山消防分隊救護車今晚7時許接獲指揮中心調派，到關山鎮福興里順興路執行方姓婦人癌末救護，在執行任務過程突然訊號模糊，車上消防員接著就向指揮中心回報「車輛翻落田中」、請求支援。

消防局指揮中心立即調派器材車、救護車到場，救護車30歲張姓駕駛有些許挫傷，救護員、方婦家屬都無大礙，但重病送醫的70歲方姓婦人已失去呼吸心跳，車上人員協助救援後、交支援救護車送醫急救，到院後仍宣告不治

據了解，救護車翻覆的順興路寬約6公尺，該路段沒有路燈、本就不好走，加上昨晚陰雨綿綿，路況更加不好，研判救護車執行任務行經該路段時，為想盡速送患者到醫院，因為救護車重心高、轉彎時失控翻落田中。

關山消防分隊救護車今晚執行任務時，疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供
關山消防分隊救護車今晚執行任務時，疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供
關山消防分隊救護車今晚執行任務時，疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供
關山消防分隊救護車今晚執行任務時，疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供
關山消防分隊救護車，今晚執行任務時、疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供
關山消防分隊救護車，今晚執行任務時、疑天雨路滑轉彎時翻落田中。圖／讀者提供

救護車 消防員

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