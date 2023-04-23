台東關山分隊救護車疑因「天雨路況差」翻入田 患者急救中

台東縣消防局關山消防分隊1輛救護車，今晚7時許執行救護案載送患者時，行經關山鎮順興路，不明原因車輛翻入田中，車上患者疑失去呼吸心跳，消防局已調派其他救護車到場支援、將患者送醫急救，事故原因仍待警方調查。

地方居民指出，救護車翻覆的順興路約為6米小道，該路段沒有路燈、本來就不好走，加上今天晚上陰雨綿綿，路況更加不好，研判救護車執行任務行經該路段時，為想盡速送患者到醫院，失控翻落田中。

關山警分局已派員到場，指揮交通、調查事故原因，據了解車上2名消防員、患者家屬暫無大礙，支援救護車也已到場接駁，並急救車上患者，患者送醫前狀況已不佳，救護車翻覆後已失去呼吸心跳，目前送醫院急救中。

關山消防分隊救護車今晚7時許接獲指揮中心調派，到關山鎮福興里順興路執行一趟救護，在執行任務過程忽然訊號不明，車上消防員接著就向指揮中心回報「車輛翻落田中」，指揮中心立即調派器材車、救護車到場支援，確切事故原因仍待警方調查。