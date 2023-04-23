快訊

郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

年約19歲女疑情緒失控 從6樓墜落1樓氣墊緊急送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一名女子疑情緒失控，今天下午近5點站在東區台南文創園區大樓6樓頂，作勢要跳樓，消防人員接獲民眾報案趕到現場，鋪設好氣墊後，還來不及架梯上樓，女子竟從6樓高一躍而下，摔落1樓氣墊中，救護人員上前檢傷，發現她下巴撕裂傷流血，左腳疑似骨折，仍有意識緊急送醫。

「有人要跳樓，快來救人！」台南市消防局救災救護中心今天下午4點23分接獲民眾報案，位於東區北門路台南文創園區大樓6樓頂，有女子要跳樓。

消防分隊馬上到場後，連忙在1樓鋪設好氣墊，但還來不及架梯上樓，女子不聽警方和救護人員勸阻，竟從6樓高跳下，跌落在1樓氣墊上，救護人員馬上上前搶救，將年約19歲女子抬上擔救後送上救護車。

救護人員說，她下巴撕裂傷流血，不知是不是跳下來之前傷口，左腳疑似骨折，仍有意識，緊急送醫急救。轄區警方正在查明她的身分，並將連絡她的家人到醫院了解原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南女子疑情失控，從台南文創園區大樓6樓頂，跳落1樓氣墊中，救護人員將她抬上擔架送醫。記者黃宣翰／攝影
台南女子疑情失控，從台南文創園區大樓6樓頂，跳落1樓氣墊中，救護人員將她抬上擔架送醫。記者黃宣翰／攝影
台南女子疑情失控，從台南文創園區大樓6樓頂，跳落1樓氣墊中，救護人員將她抬上擔架送醫。記者黃宣翰／攝影
台南女子疑情失控，從台南文創園區大樓6樓頂，跳落1樓氣墊中，救護人員將她抬上擔架送醫。記者黃宣翰／攝影

台南 骨折

延伸閱讀

深夜自撞車全毀 駕駛奇蹟輕傷

女星重摔腦震盪「下巴骨頭撞斷」　驚悚畫面嚇壞網友

中職／象魔力罕見肌腱撕裂傷 調整合約內容明年再戰

打敗北屯！台中「這區」房價3年漲4成最多

相關新聞

影／新店摩鐵命案兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

新北市驚傳2名未成年少女遭裹床單陳屍新店區一間汽車旅館樓梯間，同住洪姓男子事後不知去向，現場查獲毒咖啡包跟愷他命粉末，警...

新店摩鐵少女雙屍命案 法醫高大成分析「2關鍵」曝可能死因

新北市驚傳2名未成年少女遭裹床單陳屍新店區一間汽車旅館樓梯間，同住洪姓男子事後不知去向。現場查獲毒咖啡包跟愷他命粉末，警...

竊車至台南東山逃亡今遭逮 明德外役監受刑人張天昊逃脫原因曝

明德外役監強盜逃犯張天昊今下午在台南東山山區落網，警初步調查，張某因服刑期間遭內部檢舉，擔心遭調查會被轉往一般監獄服刑，...

明德外役監脫逃受刑人落網了！ 張天昊台南宮廟遭逮

明德外役監強盜逃犯張天昊本月21日上午作業脫逃，台南市警方3天來持續追捕，今下午在台南東山逮捕...

加里山傳山難…女子摔落2層樓高溪床 苗消急救援

苗栗縣南庄鄉加里山今天傳出一起山難，55歲黃姓女子下午在鹿場登山口附近，不慎滑落步道下方約2樓高的溪床，消防人員獲報救她...

年約19歲女疑情緒失控 從6樓墜落1樓氣墊緊急送醫

台南市一名女子疑情緒失控，今天下午近5點站在東區台南文創園區大樓6樓頂，作勢要跳樓，消防人員接獲民眾報案趕到現場，鋪設好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦