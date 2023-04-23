年約19歲女疑情緒失控 從6樓墜落1樓氣墊緊急送醫

台南市一名女子疑情緒失控，今天下午近5點站在東區台南文創園區大樓6樓頂，作勢要跳樓，消防人員接獲民眾報案趕到現場，鋪設好氣墊後，還來不及架梯上樓，女子竟從6樓高一躍而下，摔落1樓氣墊中，救護人員上前檢傷，發現她下巴撕裂傷流血，左腳疑似骨折，仍有意識緊急送醫。

「有人要跳樓，快來救人！」台南市消防局救災救護中心今天下午4點23分接獲民眾報案，位於東區北門路台南文創園區大樓6樓頂，有女子要跳樓。

消防分隊馬上到場後，連忙在1樓鋪設好氣墊，但還來不及架梯上樓，女子不聽警方和救護人員勸阻，竟從6樓高跳下，跌落在1樓氣墊上，救護人員馬上上前搶救，將年約19歲女子抬上擔救後送上救護車。

救護人員說，她下巴撕裂傷流血，不知是不是跳下來之前傷口，左腳疑似骨折，仍有意識，緊急送醫急救。轄區警方正在查明她的身分，並將連絡她的家人到醫院了解原因。

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