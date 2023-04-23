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百貨美食街老闆推倒7旬母 反嗆關心民眾：干你屁事…網怒灌「1.1顆星」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在臉書社團「爆料公社」發文，指出昨天晚上在台北市中正區某百貨地下美食街目睹「老婆婆被蓄意推倒」，店家老闆不僅大罵她三字經，甚至推倒婆婆後還回罵攙扶民眾「干你屁事我是她老闆」。貼文經社群發酵，該店家Google評價被網友灌爆成「1.1顆星」，店家名稱更被惡搞改成「推老婆婆廚房」。

對此，轄區中正警第一分局指出，昨天晚上8點10分獲報百貨公司地下美食街有衝突糾紛，趕抵發現涉嫌人連姓男子（42歲）已經離開，詢問傷者連姓婦人（74歲），她傷勢輕微無大礙，表示不提告

原Po在貼文表示，昨天晚上在遠東百貨B1美食街用餐，候餐時店內老闆不斷以三字經、「做三小」指責店員婆婆，看到有些於心不忍，但並未多言取餐後離開。沒想到8點05分逛完出來，看到老闆大力推倒老婆婆，讓她跌倒發生巨響，還撞到一旁花車商品，老婆婆痛苦的哀號無法起身。

原Po說，一旁的路人馬上圍過來攙扶老婆婆，有人大聲說他要替老婆婆作證，是被老闆蓄意推倒，沒想到老闆大聲回嗆「xxx干你屁事我是她老闆欸」 ，還想打人，「想將這件事爆料出來所以特地來函，其行為令人髮指、不平等的上下關係應該要被大眾審視」。

警方初步調查，連男是該美食街店家老闆，而傷者連女則是連男的母親，家庭成員一起經營，疑因製作餐點溝通上有誤會，進而造成口角糾紛、推擠衝突，傷者供稱「家務事不追究、不提告」。警方強調，雖然不提出傷害告訴，仍會依程序通報家暴。

該間美食餐廳在Google評價原本是一個評論五顆星，推擠婆婆事件發酵後，短短一天內有超過200則一顆星留言，該餐廳瞬間掉到「1.1顆星」，甚至店家名稱還被惡搞成「推老婆婆廚房」。不過，截至今天晚上5點，該餐廳Google評價已被關閉，看不到幾顆星評價，店家名稱也恢復正常。

有民眾在臉書發文，指出昨天晚上在台北市中正區某百貨地下美食街目睹「老婆婆被蓄意推倒」，店家老闆不僅大罵她三字經，甚至推倒婆婆後還回罵攙扶民眾「干你屁事我是她老闆」。圖／擷取自臉書社團「爆料公社」
有民眾在臉書發文，指出昨天晚上在台北市中正區某百貨地下美食街目睹「老婆婆被蓄意推倒」，店家老闆不僅大罵她三字經，甚至推倒婆婆後還回罵攙扶民眾「干你屁事我是她老闆」。圖／擷取自臉書社團「爆料公社」
推擠婆婆事件發酵後，短短一天內有超過200則一顆星留言，該餐廳瞬間掉到「1.1顆星」，甚至店家名稱還被惡搞成「推老婆婆廚房」。圖／擷取自google maps
推擠婆婆事件發酵後，短短一天內有超過200則一顆星留言，該餐廳瞬間掉到「1.1顆星」，甚至店家名稱還被惡搞成「推老婆婆廚房」。圖／擷取自google maps

婆婆 老闆 餐廳 爆料公社 提告

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