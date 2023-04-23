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新店摩鐵少女雙屍命案 法醫高大成分析「2關鍵」曝可能死因

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新北市驚傳2名未成年少女遭裹床單陳屍新店區一間汽車旅館樓梯間，同住洪姓男子事後不知去向。現場查獲毒咖啡包跟愷他命粉末，警方不排除開毒品趴用藥用量致命，今天將報請檢察官相驗進一步確認死因。

法醫高大成在臉書錄製一段短片分析說，此案最重要在判斷其死亡時間，方法是對死者的肛溫、屍斑、屍僵的程度來判斷。若是死亡時間在洪男離開摩鐵前，就能推斷洪男可能涉案。

他說，再則是要確認死亡原因，比如是否因藥物中毒、毒物中毒、安眠藥物等問題死亡。他說，如果不是自殺，那兩人意外死亡的機率很小。2名女性死者年齡不是很大，不可能在同一時間意外死亡。如果2人身上皆無外傷，若是毒藥物死亡的話，要考慮氰酸鉀、農藥、砒霜或安眠藥等毒藥物。

法醫高大成在臉書錄製短片分析新店摩鐵命案。圖／翻攝自高大成臉書
法醫高大成在臉書錄製短片分析新店摩鐵命案。圖／翻攝自高大成臉書

高大成 摩鐵 未成年 中毒

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