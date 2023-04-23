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竊車至台南東山逃亡今遭逮 明德外役監受刑人張天昊逃脫原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

明德外役監強盜逃犯張天昊今下午在台南東山山區落網，警初步調查，張某因服刑期間遭內部檢舉，擔心遭調查會被轉往一般監獄服刑，一時情急而逃亡，是否有他人接濟，檢警持續釐清中。

據指出，張天昊21日當天逃亡就另偷竊一輛貨車曾潛回台南東山東原住處，隨即又在東山一帶逃亡，藏匿東山、柳營一帶。

據知，警方掌握，張天昊交往單純，外援有限，逃亡路線應有地緣關係，第一時間就鎖定張已返回東山，後逐次搜索，從路口監視器逐漸掌握張下落，今下午攻堅順利逮捕。

據指出，張天昊因強盜罪被判刑8年10個月，再過1年餘就符合聲請假釋門檻。不過，日前傳聞遭舉報違反作業規定，張天昊擔心遭取消外監獄服刑資格，21日趁出監作業時逃亡。

明德外役監受刑人張天昊（中）逃脫 原因曝光。圖／民眾提供
明德外役監受刑人張天昊（中）逃脫 原因曝光。圖／民眾提供

監獄 台南 外役監

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