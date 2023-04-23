貸款還要先給錢？ 今年假借貸詐騙增加5成 財損3千萬

詐騙集團上網登貸款廣告，以手續費、信用評估、操作錯誤等要求匯款、超商代碼繳費或買遊戲點數。刑事局統計今年截至本月16日發生308件，比去年同期200件增加5成，財損從1164萬升至3276萬元成長近2倍。

打零工維生田姓男子在LINE收到假冒銀行傳送貸款訊息，他聯繫借貸50萬元，對方提供超商代碼繳費條碼，指示付10萬元保證金，傳送網址要求點入填寫個人資料註冊，稱他輸入收款的銀行帳號錯誤致帳戶凍結，要繳6萬元解凍費，又以保障其他客戶安全要修改帳號，須交6萬元解鎖費。

田3度赴超商代碼繳費仍未獲放貸，對方要求再付費，指製造虛假資金流量「刷流水」才能提高信用評估額度，他詢問家人後驚覺被騙報案，損失22萬元。

失業葉姓男子在臉書看到貸款公司廣告，加LINE聯繫借貸30萬元，點擊對方提供網址註冊卻顯示放款失敗，對方稱他輸入收款帳號錯誤，須手續費進入保密系統修改，再以帳戶解凍、加購金融商業險以通過金管會審核等要求繳費。

葉赴超商代碼繳費8次、買遊戲點數5次共損失26萬元，店員起疑通報警方到場，他才知被騙，對方又以帳戶保證金不足要求繳費，聽聞他報案掛斷電話。

詐團登貸款廣告宣稱低利率、保證借得到，以帳號填錯、放款凍結、保證金、刷流水、買金融商業險等行騙。刑事局統計，要求匯款至人頭帳戶居多，少數面交現金，今年超商代碼繳費、買遊戲點數占2成，呈上升趨勢，研判與詐團取得人頭戶不易有關。

刑事局說，民眾借貸應查證是否為合法經營、具固定場所的貸款公司，留意利率是否合理，放貸後再交手續費，勿寄送證件及存摺。