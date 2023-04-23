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新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

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新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市驚傳2名未成年少女遭裹床單陳屍新店區一間汽車旅館樓梯間，同住洪姓男子事後不知去向，現場查獲毒咖啡包跟愷他命粉末，警方不排除開毒品趴用藥用量致命，今天將報請檢察官相驗進一步確認死因。

新店警分局今天上午11時許接獲轄內汽車旅館通報，房務人員在前往清理房間時，驚見2具女性遺體以床單包裹交疊倒臥在樓梯間。

新店偵查隊成立專案小組，並通報轄區江陵所、鑑識中心封鎖現場、採證，現場發現毒咖啡包跟愷他命粉末，兩名未成年女死者分別年僅17歲與16歲。

經調閱監視器及過濾房客名單，目前鎖定今晨5時許，開車載兩女入入住房客的洪姓男子（30歲）涉有重嫌，洪男於今天上午10時獨自駕車離開，警方專案小組現正以車追人，持續擴大追查釐清中。

新北新新店區摩鐵命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量。記者王長鼎／翻攝
新北新新店區摩鐵命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量。記者王長鼎／翻攝

未成年 咖啡

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