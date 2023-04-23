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警所長找失蹤女1公里無果 入廟拜土地公後300米外圳溝發現人

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東鍾姓婦人失蹤、家屬向警方報案協尋，海端聯合所所長劉明昌尋找多時找不到人，見關山大圳旁有土地公廟，入廟祈拜請土地公幫忙，隨即在下游發現婦人疑溺水卡在橋墩下方，經救援上岸已無生命跡象、未送醫，鍾婦確切死因待檢警相驗確認。

鍾姓婦人家屬今天向警方報案，指已經2天連絡不到鍾婦、請警方協尋，劉明昌依照鍾婦人居住區域，先詢問周邊醫院、消防是否有出勤載鍾婦就醫，他也到關山大圳周邊尋找，後在水圳旁發現雨傘、鞋子。

劉明昌表示，擔心婦人滑倒溺水，立即順大圳往下游走、沿途尋找約1公里都未發現婦人，當時原想「是不是先回派出所」，忽見旁邊有座土地公廟，就進廟裡祈拜土地公，「鍾婦可能在大圳失踪、家屬很著急，請土地公幫忙找人」。

劉明昌說，拜完土地公後，又順下游而行約300公尺，就發現鐘婦卡在一座橋墩下方、被倒下樹木勾住，立即通報上級「可能找到人了」，並請關山消防分隊、義消到場協助，將鍾婦吊掛上岸。

「應該謝謝土地公吧！」他坦言，尋找的這一段路還蠻遠的，或許真的是土地公幫忙、才能順利找到人，雖然有些遺憾，但總算助家屬解決了問題。

警方在圳旁發現婦人疑溺水卡橋墩下方，經通報救援上岸、已明顯死亡未送醫。圖／讀者提供
警方在圳旁發現婦人疑溺水卡橋墩下方，經通報救援上岸、已明顯死亡未送醫。圖／讀者提供
警方在圳旁發現婦人疑溺水卡橋墩下方，經通報救援上岸、已明顯死亡未送醫。圖／讀者提供
警方在圳旁發現婦人疑溺水卡橋墩下方，經通報救援上岸、已明顯死亡未送醫。圖／讀者提供

土地公 溺水 台東

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