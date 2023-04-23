屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

屏東市歸心里發生路燈漏電事故，帶電水流進入4戶住家，造成居民洗碗、洗澡時多次感到刺痛，住戶懷疑是路燈漏電，經台電檢查初步判定是路燈漏電斷路器故障，現已進行用戶端隔離及斷電，屏東市公所則表示會偕同廠商儘速查明事故原因，對於造成居民困擾深感抱歉。

遭電的其中一戶男主人表示，洗澡使用蓮蓬頭跟水龍頭時，都會有刺刺麻麻觸電的感覺，剛開始不以為意，但遭電狀況持續一個多禮拜，因顧及家中年幼孩童，擔心孩子受傷，立即請水電師傅查修，排除熱水器導電等住戶自身問題後，觸電狀況卻不見改善。

他說，後來發現早上不會電，晚上過後才會電，而且觸電的時間點與路燈亮燈時間一致，再請師傅測量住家外水溝蓋、鐵網圍籬等導電物質，發現都有通電跡象，而鄰近住家的2支路燈電壓最高，事後馬上請里長聯絡台電相關人員檢修。

受該住戶委託的水電師傅表示，住戶洗澡碰到金屬製水龍頭都會刺痛，請他關閉住家電源總開關仍不見改善，到現場以儀器量測驚訝發現沿路水溝蓋、鐵捲門、鐵絲網都有導電，「從路頭漏電到路尾，不是局部問題，是整個路段的問題」，他苦笑，還好最近沒有下雨，若潮濕嚴重可能會出人命。

台電表示，昨晚8點左右接獲里長通報，到場進行隔離、斷電作業，初步研判是路燈漏電斷路器故障才造成漏電現象，後續將進行相關整修工程。