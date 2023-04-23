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救人第一！ 救護車2特徵代表執行緊急勤務 北市消防局呼籲禮讓
一輛台北市政府消防局執行救護勤務的救護車，昨晚行經路口時停住，接著三名行人趁機過馬路，影片曝光後引起討論。台北市消防局說，開啟警鳴器及紅色閃光燈的救護車代表執行緊急勤務中，執勤中救護車於路口停下確認時，民眾及駕駛應禮讓救護車。
「爆料公社」臉書社團成員「Yu Yichih」PO出一段機車行車紀錄器影片，畫面顯示昨晚6時57分，在台北市萬大路、東園街交叉口，遠遠就傳來救護車執勤鳴笛聲響，救護車疑因發現有行人站在路邊，減速並在路口完全停住，兩名行人逕自小跑步過馬路，原本在人行道的一名行人見狀也趕緊跟上。
網友表示，「矯枉過正了」、「之前就看過了，這個還會小跑步，上次看到的是依然故我慢慢走」、「現在要改成救護車地獄」、「其實救護車不是在禮讓行人，只是局規定紅燈要全停，行人以為救護車要讓他們先過」。
「臺北市政府消防局」臉書粉專表示，救護車執行勤務開啟警鳴器及紅色閃光燈，依法具有「優先路權」但無「絕對路權」。民眾行經斑馬線，遇救護車於行經交叉路口及紅燈須闖越停止時，民眾應立即禮讓救護車通行，此舉措施乃為了兼顧行人及左右兩方來車、救護車等三方安全考量，必要時救護車駕駛將使用廣播器提醒民眾禮讓。
台北市消防局說，開啟警鳴器及紅色閃光燈的救護車代表執行緊急勤務中，呼籲禮讓救護車先行，一起提升台北市友善的救護車行車安全方式，共創救護車到院前行車安全的品質，讓救護車行得安心。
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