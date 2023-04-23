能高山難華裔女教授失蹤 山區天候太差直升機無法救援

能高安東軍縱走發生山難意外，一支6人登山隊18日入山，遇上惡劣天氣，陳姓男領隊失溫死亡，葉姓女教授仍下落不明。警消已組成9人搜救小組上山，抵達能高主峰，山區卻起大霧，能見度僅20公尺，持續擴大搜尋中。因雲層太厚，直升機無法協助搜救，消防局預計明天再申請空勤支援。

56歲葉姓華裔女教授在美國德州某大學任教，與同校大學教授55歲美籍女教授、與在台灣工作的25歲姪女，以及事先聘雇陳姓領隊及2名協作，共6人攀登能高安東軍，一行人18日從南投屯原登山口入山，要在24日從南投奧萬大下山。

因腳程不同，陳姓領隊陪同腳力較差的葉姓女教授走在隊伍最後面，因天氣狀況不佳，2名美籍女隊員與協作、陳男與葉女分別在不同地點紮營，陳男疑失溫死亡，葉女疑似有高山症卻不見人影。

花蓮縣消防局獲南投縣消防局轉報後，在第二大隊壽豐分隊成立前進指揮所。消防局第二大隊表示，葉女身穿藍衣、深色長褲，警消已組成2梯次、9人搜救小組，以及2名背工上山搜救。

第二大隊指出，第一梯次搜救隊已與登山隊剩下4人下山，第二梯次5人搜救隊今天抵達能高山主峰，但山區昨天下雨起大霧，搜救更顯困難；因失聯的葉姓女教授腳程較慢，可能位在能高主峰北方的位置，依推測方向及範圍持續搜索。

另外，陳姓領隊的遺體暫時放在大陸池營地，因地勢斜坡，空勤直升機無法直接降落，須以吊掛方式載運遺體，今天因山區天候不佳、雲層太厚與能見度差，無法吊掛。消防局明天會再度申請直升機協助。