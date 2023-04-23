影／鐵皮倉庫被大火燒毀 屋主懷疑流浪貓推倒蠟燭釀禍

新北市金山區法鼓路旁一間鐵皮倉庫今天中午起火燃燒，消防隊員前往灌救，約40分鐘後撲滅，無人傷亡。郭姓屋主說，倉庫沒電源，但祖宗牌位有點鳳梨造型蠟燭，可能是流浪貓推倒後延燒，引發大火。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點12分接獲報案，法鼓路旁一間倉庫起火燃燒，出動金山中隊和金山、萬里、石門、三芝、淡水、瑞芳、汐止、秀峰分隊，共21車50人救援。

消防人員抵達現場後，布射多條水線滅火，12點38分控制火勢，不至於延燒，12點51火勢熄滅，燃燒面積約100平方公尺 ，起火原因將由消防局火災鑑識中心人員調查釐清。

郭姓屋主說，附近有很多流浪貓，過去他會在倉庫內噴灑殺蟲劑，防止貓進去，這幾天沒有噴，結果貓就進入。上午他有到倉庫內點燃鳳梨造型蠟燭，懷疑是流浪貓進入倉庫時弄倒蠟燭，並引燃舊棉被和衣服，才會引發大火。