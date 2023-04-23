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影／假買股票被騙2800萬宜蘭最高金額 婦人不信詐續付款

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

近來股市活絡，宜蘭又見有人被詐騙集團以投資股票名義，騙走超過2800萬元，被騙婦人見獲利4000多萬，要求提領獲利，詐騙集團還要她再付稅金及保證金，她內心起疑21日向警方報案，但再付款時又未配合，警方與家人聯手成功於當晚逮到3名嫌犯，並報請地檢署指揮偵辦向上追查。

據了解，婦人被詐騙金額逾2800萬元，創下宜蘭因投資理財被詐騙的最高金額。當詐騙集團誆稱須先再支付所得稅及保證金共478萬元，才能提領獲利4000多萬時，婦人雖是內心起疑向警方報案，警方也告知她這是詐騙，但婦人仍心有不甘，想再支付478萬元，盼拿回4000多萬元，結果仍是詐騙集團手法之一，婦人整個血本無歸，損失慘重。

警方調查，72歲婦人21日凌晨向宜蘭羅東警分局報案，今年3月間透過「假主播」臉書加入LINE群組，認識沈姓等「理財投資顧問」，依其指示下載投資軟體APP，並陸續分別以匯款及提款面交兩種方式，投入逾2800萬元操作股票投資，眼見獲利已超過4000多萬，婦人要求提領投資獲利，詐騙集團卻誆稱須先再支付所得稅及保證金共478萬元方能提領獲利。

雖然經警方向婦人再三勸說，此為詐騙集團慣用手法，但婦人仍心有不甘，心疼想拿回獲利，欲執意交付現金，並與詐騙集團約定在住處附近面交。

羅東警分局組成專案小組，與婦人的家人聯手埋伏監控，21日晚上見假冒的投資顧問沈男取得贓款後，一擁而上，將其壓制逮捕，並自沈嫌（87年次）身上搜出偽造的取款收據、公司印章及工作證等犯罪工具。

專案小組在附近擴大搜捕，發現許姓犯嫌（94年次）及韓姓少年（94 年次）駕駛車輛在被害人住處附近徘徊，形跡可疑，隨即上前盤查追進巷弄，查得2名同案共犯，涉嫌在附近把風並準備將沈嫌收得的贓款取回。

警方從車上查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元等贓證物一批，全案依詐欺罪及組織犯罪防制條例，移送宜蘭地檢署及宜蘭地方法院少年法庭偵辦，並經檢察官向法院聲請羈押獲准。

羅東警分局表示，詐騙集團假借股市名嘴或企業商人名義，在臉書社群散布「高報酬」投資，吸引民眾加入社群，再利用投資人獲利不敢張揚心理，引誘投資人從小額匯款到大額投資，並要求投資人到銀行領錢時以裝潢、買屋、買黃金、娶媳理由規避提問，一旦投資人要領回時更假藉要手續費、所得稅、保證金等名義，讓人進退兩難，呼籲對於網路、社群的投資訊息，千萬不要相信。

宜蘭羅東警方壓制逮捕假冒投資顧問的沈姓男子。圖／警方提供
宜蘭羅東警方壓制逮捕假冒投資顧問的沈姓男子。圖／警方提供
詐騙集團以網路假主播，吸引被害人加入股票投資社群，詐騙投資取財。圖／警方提供
詐騙集團以網路假主播，吸引被害人加入股票投資社群，詐騙投資取財。圖／警方提供
警方查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元等贓證物一批。圖／警方提供
警方查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元等贓證物一批。圖／警方提供
警方查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元等贓證物一批。圖／警方提供
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詐騙集團 宜蘭 投資人

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