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影／台中老翁暈船女網友 押房借百萬投資茶葉險中計
台中市七旬賴姓老翁近日認識一名女網友，在女網友慫恿之下，抵押房地產借款百萬元，要依女網友指示投資茶葉，因銀行發現後，通知警方阻詐，警方指出，賴翁已中歹徒常見的愛情詐騙手法，提醒賴翁千萬不要上當，以免老本不保影響晚年生活。
第五警分局水湳所巡佐黃順仲、警員陳宏馥在12日時，接獲作金庫中清分行致電，賴姓老翁（70歲）疑遭詐騙，需警方到場處理。
兩警到場了解，賴翁向行員表示要解除定存，還要把91萬元匯款到陌生帳戶內，因金額不小，銀行襄理察覺有異，進一步詢問賴翁提款用途，賴翁因神色慌張、支吾其詞，銀行才會報警。
賴翁告知警方，近日在LINE通訊軟體認識一名女網友，網友噓寒問暖，還告知投資茶葉，可獲得高利潤，賴翁不疑有他，把自己居住的房屋拿去抵押，借得100萬元，匯入自己合庫的帳戶內，準備匯款到女網友指定的帳戶內投資。
警方規勸賴翁，此為假交友真詐騙之伎倆，一旦匯出款項，老本恐將化為烏有，甚至無家可歸，賴男聽完後才打消匯款，在警方護送下前往當舖結清欠款，成功保住老本。
第五警分局長陳松寅說，網路通訊軟體發達，詐騙集團透過亂槍打鳥的方式，宣稱可短期致富、保證獲利等詐騙訊息，一旦匯款投資，資金往往有去無回，千萬不可輕信來路不明的網路投資，若遇疑似詐騙可撥165向警方求證。
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