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八德廣豐公園遭灑老鼠藥 小孩及毛孩路過請小心

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

有網友在臉書社團反映，八德區廣豐公園有人惡意放置彩色的老鼠藥毒餌，已經向動保處報案，但似乎沒有受理成功，希望更多人看到後能通報協助，並指出下毒者曾經言語及動作威脅熱心清掃的民眾，請大家務必小心。

網友指出，老鼠藥毒餌上面還撒上米粒，本來撒在水池旁邊的角落，現在更直接放置在中央草坪附近，提醒有小朋友或視毛小孩的家庭，路過此地一定要特別小心。置地生活館場也貼出告示勿亂丟棄藥物，但每天還是會有新的毒餌出現。

議員許家睿表示，老鼠藥毒餌很容易造成小朋友或是寵物誤食，若是不慎灑進水塘，恐會造成生態浩劫，動保處應會同當地派出所盡速前往勘查，並釐清下毒者動機，避免造成進一步的危害。

動保處長王得吉表示，隨意投藥行為若造成動物危害將會違反動保法，本處將會派員會同當地派出所、公園權管單位、里長、前往調查，若情況屬實，會依法開罰。

有網友在臉書社團中反應，八德區廣豐公園有人惡意放置彩色的老鼠藥毒餌。圖／翻攝臉書社團記憶八德
有網友在臉書社團中反應，八德區廣豐公園有人惡意放置彩色的老鼠藥毒餌。圖／翻攝臉書社團記憶八德
有網友在臉書社團中反應，八德區廣豐公園有人惡意放置彩色的老鼠藥毒餌。圖／翻攝臉書社團記憶八德
有網友在臉書社團中反應，八德區廣豐公園有人惡意放置彩色的老鼠藥毒餌。圖／翻攝臉書社團記憶八德

老鼠 下毒

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