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高雄男酒醉斷片路旁休息 沒酒駕卻仍被警上銬曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

潘姓男子昨晨喝醉酒，一時斷片，在高雄市新興區六合一路旁休息，轄區巡邏警網撞見，趨前關心，要他報身分證件，欲通知家屬將他帶回，沒想到警方一查，發現潘上個月因竊盜案被通緝，得來全不費工夫。

新興警分局中正三路派出所巡邏員警，昨晨1時35許，巡經新興區六合一路與忠孝一路路口時，見55歲潘姓男子疑因酒醉在路旁休息，警方擔心他發生意外趨前關心。

警方問潘有無帶證件，想通知他的家人將他帶回，潘回「沒帶證件」，警方要他報出身分證號碼，結果一查，發現潘因涉及竊盜案件，高雄地檢署已於3月8日被發布通緝。

警方告知潘「你被通了」，潘稱沒去報到，由於通緝身分因自己酒醉在路旁曝光，潘顯得一臉懊惱。

潘告訴警方稍早前在朋友家喝酒，因被通緝，擔心騎車會被警方攔查，決定走路回家，沒想到不勝酒力在路旁休息，也遇到警察，真的是倒楣到家；警詢後，將他解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄潘姓男酒醉斷片在六合一路路旁休息，警方趨前關心，盤查身分，發現他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男酒醉斷片在六合一路路旁休息，警方趨前關心，盤查身分，發現他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男酒醉斷片在六合一路路旁休息，警方趨前關心，發現他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男酒醉斷片在六合一路路旁休息，警方趨前關心，發現他是竊盜通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 身分證 酒駕

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