桃園通緝犯開了門縫秒關門 沒露臉但「這聲音」害了他

桃園市桃園區張姓男子因涉竊盜被通緝，員警到他家查訪時，應門人只開一道門縫就關門，隨後傳來急促腳步聲，引起員警懷疑、繞到房屋後方查看，果然發現狂奔的張男，追了300公尺後將他逮捕歸案。

桃園警分局龍安派出所員警楊盛宇及徐啟恩昨天下午4時30分執行清源專案，至轄區龍門街周邊查訪治安狀況，到一名遭通緝的張姓男子（42歲）家中敲門詢問，不過來人應門時，只開了一道門縫又立即關門。

員警並未看到應門人的長相，還互相詢問「有沒有看到臉」，原以為是張男家人，不過接著屋內傳出匆忙的腳步聲，引起員警察覺有異，立即分頭往屋後查看。

員警繞至房屋後方，果然發現一名男子狂奔逃逸，立即尾隨，追逐了約3百公尺才他攔下盤查，果然是張姓男子，張男和員警都跑得上氣不接下氣。