聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園通緝犯開了門縫秒關門 沒露臉但「這聲音」害了他
桃園市桃園區張姓男子因涉竊盜被通緝，員警到他家查訪時，應門人只開一道門縫就關門，隨後傳來急促腳步聲，引起員警懷疑、繞到房屋後方查看，果然發現狂奔的張男，追了300公尺後將他逮捕歸案。
桃園警分局龍安派出所員警楊盛宇及徐啟恩昨天下午4時30分執行清源專案，至轄區龍門街周邊查訪治安狀況，到一名遭通緝的張姓男子（42歲）家中敲門詢問，不過來人應門時，只開了一道門縫又立即關門。
員警並未看到應門人的長相，還互相詢問「有沒有看到臉」，原以為是張男家人，不過接著屋內傳出匆忙的腳步聲，引起員警察覺有異，立即分頭往屋後查看。
員警繞至房屋後方，果然發現一名男子狂奔逃逸，立即尾隨，追逐了約3百公尺才他攔下盤查，果然是張姓男子，張男和員警都跑得上氣不接下氣。
經警方多次詢問，張男仍矢口否認被通緝，至於為何看到警察就跑，他卻無法回答，直到員警查出他涉及竊盜案件遭發布通緝，他才辯稱自己「不知道」，最後被員警依法逮捕並解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言