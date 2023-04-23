保五支援南警生力軍 接地氣助迷途老嫗返家

80歲江姓老太太前天從台南市仁德區住家外出，要到附近拜訪親友，卻走到東區東興路附近迷路，台南市警一分局莊敬派出所警員朱晉廷、保五總隊支援女警陳妙茹接獲民眾報案到場協助後，先將她帶回派出所並將 她手機充電後，順利開機聯繫上家屬到派出所帶回家照料。

莊敬派出所警員朱晉廷、女警陳妙茹(保五總隊今年3月23日支援該所)，於本月21日下午3點多執行勤區查察勤務時，接獲民眾報案稱，位於東興路、東和路口有老婦人疑似迷路，需警方到場處理。

朱、陳立即前往關懷詢問，對談中該老婦人無法清楚言語表達，幸好身上有攜帶身分證件及手機，因早上9點多徒步出門欲拜訪親友，卻不知不覺地走到人生地不熟的東區，無法分辨家的方向，且手機也因電量已耗盡而關機，無法與家人取得聯繫。

員警了解情況後，也只能先將老婦載返所歇息，並幫老嫗的手機充電，等到手機充電後能順利開機時，便即刻聯繫家屬到所帶回照料。