保五支援南警生力軍 接地氣助迷途老嫗返家
80歲江姓老太太前天從台南市仁德區住家外出，要到附近拜訪親友，卻走到東區東興路附近迷路，台南市警一分局莊敬派出所警員朱晉廷、保五總隊支援女警陳妙茹接獲民眾報案到場協助後，先將她帶回派出所並將 她手機充電後，順利開機聯繫上家屬到派出所帶回家照料。
莊敬派出所警員朱晉廷、女警陳妙茹(保五總隊今年3月23日支援該所)，於本月21日下午3點多執行勤區查察勤務時，接獲民眾報案稱，位於東興路、東和路口有老婦人疑似迷路，需警方到場處理。
朱、陳立即前往關懷詢問，對談中該老婦人無法清楚言語表達，幸好身上有攜帶身分證件及手機，因早上9點多徒步出門欲拜訪親友，卻不知不覺地走到人生地不熟的東區，無法分辨家的方向，且手機也因電量已耗盡而關機，無法與家人取得聯繫。
員警了解情況後，也只能先將老婦載返所歇息，並幫老嫗的手機充電，等到手機充電後能順利開機時，便即刻聯繫家屬到所帶回照料。
江家人表示，江老太太出門時說要到仁德區保華宮附近找親戚，竟迷糊地一路走到東區街頭，跟想要前往之地點，竟是南轅北轍，兩地相隔5至6公里遠。幸遇熱心民眾發現報警處理，險未釀出憾事，家屬對於員警熱心積極的協助感到窩心並深表感激。
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