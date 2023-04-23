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狹路相逢！熊貓外送員與老人打架提告傷害

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天發生熊貓外送員與路人打架，46歲林姓外送員騎機車行經狹窄林間小路，對著前方路人大喊「借過」！酒醉的64歲林姓男子聽錯以為被無禮嗆聲，怒將外送機車推倒，還衝過去揍人。外送員畢竟較年輕，起身出拳反擊，一把將老人甩進竹林草叢中。

據了解，淡水區學府路205巷內有1條順著山坡地勢起伏的小路穿越竹林田野，是當地居民常走的捷徑。昨天下午5時許，小徑入口有3輛機車停下等候通行，意外看見打架衝突，有人立刻掏出手機錄影，事後上傳到網路社群。

當時林姓外送員騎機車經過，對著前方1男、1女2名路人大喊「借過、借過！」未料林姓路人等外送員靠近，怒將機車推倒，還衝過去揮拳揍人。外送員隨即起身反擊，2人互毆短暫交鋒，路人被一把甩進樹林草叢，消失在鏡頭中。

稍後警方獲報趕抵，將2名林男帶回派出所調查，原來年紀大的已經酒醉，錯將「借過」聽成罵人的髒話，一時情緒失控暴走動粗，外送員說機車被推倒，導致後照鏡毀損、他的左膝蓋也擦挫傷，因此氣到起身反擊。外送員事後驗傷提告傷害、毀損，警方依法受理並移送地檢署偵辦。路人自覺理虧有錯在先，沒有提告。

機車被推倒損毀，外送員氣到起身反擊，雙方拉扯扭打。圖／翻攝爆料公社
機車被推倒損毀，外送員氣到起身反擊，雙方拉扯扭打。圖／翻攝爆料公社
酒醉的林姓男子不僅把外送機車推倒，還衝過去揍人。圖／翻攝爆料公社
酒醉的林姓男子不僅把外送機車推倒，還衝過去揍人。圖／翻攝爆料公社
小徑入口有3輛機車停下等候通行，意外看見打架衝突，有人立刻掏出手機錄影，事後上傳到網路社群。記者林昭彰／翻攝
小徑入口有3輛機車停下等候通行，意外看見打架衝突，有人立刻掏出手機錄影，事後上傳到網路社群。記者林昭彰／翻攝
外送員畢竟較年輕，一把將路人甩進樹林草叢中。圖／翻攝爆料公社
外送員畢竟較年輕，一把將路人甩進樹林草叢中。圖／翻攝爆料公社
外送員一把將路人甩進樹林草叢，消失在鏡頭中，目擊打架的女子嚇到頻頻倒退。圖／翻攝爆料公社
外送員一把將路人甩進樹林草叢，消失在鏡頭中，目擊打架的女子嚇到頻頻倒退。圖／翻攝爆料公社
酒醉的林姓男子把外送機車推倒，口中念念有詞不斷罵人。圖／翻攝爆料公社
酒醉的林姓男子把外送機車推倒，口中念念有詞不斷罵人。圖／翻攝爆料公社

外送員 淡水

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