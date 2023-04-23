狹路相逢！熊貓外送員與老人打架提告傷害

新北市淡水區昨天發生熊貓外送員與路人打架，46歲林姓外送員騎機車行經狹窄林間小路，對著前方路人大喊「借過」！酒醉的64歲林姓男子聽錯以為被無禮嗆聲，怒將外送機車推倒，還衝過去揍人。外送員畢竟較年輕，起身出拳反擊，一把將老人甩進竹林草叢中。

據了解，淡水區學府路205巷內有1條順著山坡地勢起伏的小路穿越竹林田野，是當地居民常走的捷徑。昨天下午5時許，小徑入口有3輛機車停下等候通行，意外看見打架衝突，有人立刻掏出手機錄影，事後上傳到網路社群。

當時林姓外送員騎機車經過，對著前方1男、1女2名路人大喊「借過、借過！」未料林姓路人等外送員靠近，怒將機車推倒，還衝過去揮拳揍人。外送員隨即起身反擊，2人互毆短暫交鋒，路人被一把甩進樹林草叢，消失在鏡頭中。