聽新聞
test
0:00 / 0:00
釣客看到有人陳屍基隆河面 岸邊還有2釣竿 死因待查
基隆市許姓男子今早被黃姓釣客發現，在尚仁國小附近基隆河面漂流。警方封鎖現場調查，並未看到打鬥痕跡，並在河岸找到兩支釣竿，初步研判釣魚時不慎落水，已報請檢察官相驗，釐清案情。
年約50歲黃姓男子今日上午7點半多到基隆河釣魚，走到尚仁國小下游的釣點時，看到岸邊有2支釣竿，但沒有看到其他人。內心正在納悶時，驚見有人漂浮在河面，趕緊報案救援。
消防人員到場，發現男子已死亡，交給警方接受處理。死者身上找到皮包，裡面為住在安樂區的75歲許姓男子證件，通知家屬到場，指認確為許姓老翁。
警方封鎖現場調查案情，未在現場看到明顯打鬥痕跡。河岸地面濕滑，可能是不慎失足落水。警方已將屍體移往市立殯儀館，等待檢察官偕法醫相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言