釣客看到有人陳屍基隆河面 岸邊還有2釣竿 死因待查

基隆市許姓男子今早被黃姓釣客發現，在尚仁國小附近基隆河面漂流。警方封鎖現場調查，並未看到打鬥痕跡，並在河岸找到兩支釣竿，初步研判釣魚時不慎落水，已報請檢察官相驗，釐清案情。

年約50歲黃姓男子今日上午7點半多到基隆河釣魚，走到尚仁國小下游的釣點時，看到岸邊有2支釣竿，但沒有看到其他人。內心正在納悶時，驚見有人漂浮在河面，趕緊報案救援。

消防人員到場，發現男子已死亡，交給警方接受處理。死者身上找到皮包，裡面為住在安樂區的75歲許姓男子證件，通知家屬到場，指認確為許姓老翁。