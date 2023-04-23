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釣客看到有人陳屍基隆河面 岸邊還有2釣竿 死因待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市許姓男子今早被黃姓釣客發現，在尚仁國小附近基隆河面漂流。警方封鎖現場調查，並未看到打鬥痕跡，並在河岸找到兩支釣竿，初步研判釣魚時不慎落水，已報請檢察官相驗，釐清案情。

年約50歲黃姓男子今日上午7點半多到基隆河釣魚，走到尚仁國小下游的釣點時，看到岸邊有2支釣竿，但沒有看到其他人。內心正在納悶時，驚見有人漂浮在河面，趕緊報案救援。

消防人員到場，發現男子已死亡，交給警方接受處理。死者身上找到皮包，裡面為住在安樂區的75歲許姓男子證件，通知家屬到場，指認確為許姓老翁。

警方封鎖現場調查案情，未在現場看到明顯打鬥痕跡。河岸地面濕滑，可能是不慎失足落水。警方已將屍體移往市立殯儀館，等待檢察官偕法醫相驗。

基隆市許姓老翁今早被人發現陳屍基隆河面，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓老翁今早被人發現陳屍基隆河面，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓老翁今早被人發現陳屍基隆河面，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓老翁今早被人發現陳屍基隆河面，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 檢察官

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