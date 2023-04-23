能高縱走山難華裔女教授失聯 橘色背包套不是她的

能高安東軍縱走發生山難意外，一支6人登山隊18日入山，遇上惡劣天氣，陳姓領隊失溫死亡，葉姓女隊員目前仍下落不明。今天山上天候狀況較好，花蓮縣消防局請直升機吊掛遺體下山，並空中偵察葉女失聯範圍，山上也有2梯次人員持續搜救。

56歲葉姓女教授是華僑，在美國德州某大學任教，與同為大學教授的55歲美籍友人、其在台灣工作的25歲姪女，相約攀登能高安東軍，事先聘雇陳姓領隊及2名協作，一行人18日從南投屯原登山口入山，計畫24日從南投奧萬大下山。

隊伍首日在電塔營地紮營，19日一早出發，2名美籍女隊員腳程較快，走在最前面，2名重裝協作居中，陳姓領隊則陪同腳力較差的葉姓女教授走在最後面。期間卻遇上鋒面來襲，山上天候惡劣，陳男20日出現失溫現象，且見葉女疑似有高山症，協作陪同2名美籍隊員下撤返回天池山莊途中，緊急向南投消防局求援。

花蓮消防局獲報前往搜救，21日發現陳男已無生命跡象，葉女不知去向。由於前兩天山區天氣不佳，無法出動直升機，今天上午天候狀況較好，空勤總隊出動直升機將遺體吊掛下山，並針對葉女失聯範圍空偵，山上2梯次人員也持續搜救。