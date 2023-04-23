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能高縱走山難華裔女教授失聯 橘色背包套不是她的

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

能高安東軍縱走發生山難意外，一支6人登山隊18日入山，遇上惡劣天氣，陳姓領隊失溫死亡，葉姓女隊員目前仍下落不明。今天山上天候狀況較好，花蓮縣消防局請直升機吊掛遺體下山，並空中偵察葉女失聯範圍，山上也有2梯次人員持續搜救。

56歲葉姓女教授是華僑，在美國德州某大學任教，與同為大學教授的55歲美籍友人、其在台灣工作的25歲姪女，相約攀登能高安東軍，事先聘雇陳姓領隊及2名協作，一行人18日從南投屯原登山口入山，計畫24日從南投奧萬大下山。

隊伍首日在電塔營地紮營，19日一早出發，2名美籍女隊員腳程較快，走在最前面，2名重裝協作居中，陳姓領隊則陪同腳力較差的葉姓女教授走在最後面。期間卻遇上鋒面來襲，山上天候惡劣，陳男20日出現失溫現象，且見葉女疑似有高山症，協作陪同2名美籍隊員下撤返回天池山莊途中，緊急向南投消防局求援。

花蓮消防局獲報前往搜救，21日發現陳男已無生命跡象，葉女不知去向。由於前兩天山區天氣不佳，無法出動直升機，今天上午天候狀況較好，空勤總隊出動直升機將遺體吊掛下山，並針對葉女失聯範圍空偵，山上2梯次人員也持續搜救。

消防局壽豐分隊指出，根據先前獲得的資訊及詢問專業登山人員，研判葉女應位在能高主峰北方的位置，搜救隊員只能依推測方向及範圍持續搜索。而在沿線19.2公里處邊坡，發現疑似衣物的橘色背包套，經搜救隊伍確認，不是葉女所有，可能是以前登山隊伍的遺留物。

高山氣候變化大，有山友縱走能高安東軍遇到強風暴雨，即使搭帳篷也難抵擋。圖／讀者提供
高山氣候變化大，有山友縱走能高安東軍遇到強風暴雨，即使搭帳篷也難抵擋。圖／讀者提供
花蓮縣消防局救難人員前天在能高主峰北側步道下方發現橘色背包套，卻不是失聯葉女所有。圖／消防局提供
花蓮縣消防局救難人員前天在能高主峰北側步道下方發現橘色背包套，卻不是失聯葉女所有。圖／消防局提供

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