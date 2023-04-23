九旬婦兒子前一天癌症才離世 當天無情火她葬身火窟

嘉義市徐州四街，昨天日深夜發生住宅火警，警消獲報出動人車前往搶救，火勢很快控制，有鄰居表示屋內行動不便老婦沒有出來，消防員緊急搜尋在1樓房間內找到，但疑逃生不及葬身火窟。火警發生原因調查中。里長表示，前一天兒子才因癌症離世，沒想到一場無情火又將老母親帶走。

嘉義市消防局昨天深夜10點23分接到報案徐州四街民宅火警，即出動12車27人前往搶救，到現場時為4樓建築物，1、2樓有冒出大量濃煙，起火點疑似在1樓後方隔間，佈水線搶救，10點40分火勢控制，鄰居表示屋內有名行動不便老婦，但沒有看到她出來，消防人員進行搜尋，10點42分在1樓後方房間內發現老婦但已沒有生命跡象，火勢在10點45分撲滅。

據當地里長表示，劉姓老婦人行動不便很少出門，平日裡都是住在一齊的兒子照顧她，但是，前一天兒子才因癌症死亡，沒想到才再隔1天火警意外帶走老婦。