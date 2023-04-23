被詐騙婦人的逆襲 約車手「再投資」警民埋伏逮人

台南市善化區1名婦人誤信詐騙集團於Line發佈假投資訊息，遭騙700萬元積蓄老本報警，警民反擊佯稱要再投資，詐騙車手信以為真前晚現身被埋伏警員逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦，持續溯源追查黨羽。

據知，婦人在某機關擔任工友，平日有理財習慣，今年2月詐騙集團誆稱該虛擬貨幣投資保證獲利穩賺不賠等話術，慫恿被害人下載詐騙集團自製投資APP投資。

結果一開始還出示獲利數字，婦人信以為真，後續10次加碼700萬投資，等到婦人要把投資的錢領出來時發現無法領出，才發現是詐騙一場，多年的積蓄全部被詐騙集團一掃而空，婦人本月急報警。

善化警分局善化派出所受理後，面授婦人轉守為攻，主動出擊查緝詐欺車手，請婦人以再投資名義誘出詐騙歹徒，前晚6點多約在善化麥當勞，派出所所長陳碧章率同仁埋伏，車手現身後，警方一擁而上壓制在地上。