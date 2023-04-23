「行人地獄」挨轟矯枉過正 交通部：行人遇鳴笛救護車要避讓

交通部為洗刷「行人地獄」惡名，凡車輛不禮讓行人採最重罰；昨晚有民眾直擊一輛台北市政府消防局的救護車已鳴笛執行救護勤務，卻禮讓斑馬線上行人，質疑「行人地獄」執法矯枉過正，引發議論。交通部表示，救護車、消防車響起警示燈，就有道路優先通行權，行人、汽車駕駛人都要避讓，但也要顧慮有人來不及避讓，為避免事故發生，就可能稍微減速慢行，以免欲速則不達，對此會再加強宣導。

有網友昨晚直擊台北市政府消防局救護車經過路口時完全停住，等到三名行人通過斑馬線才行駛，並將影片PO上網，質疑「台灣終於擺脫行人地獄，變成行車地獄了，連救護車都得要停下來禮讓行人。」

事實上，行人行走於行人穿越道，遇救護車的優先通行疑義。交通部路政司也曾發函解釋指出，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務，經行人穿越道或於行人可穿越之道路範圍時，應具有優先通行權，亦即行人要避讓。

交通部路政司長林福山表示，按《道路安全交通規則》規定，當救護車、消防車執行緊急任務，並響起警示燈號，就不受標誌、標線號誌管制，在路上就有優先通行權。

林福山說，既然享有優先通行權，汽車駕駛人、行人就要「避讓」，讓緊急車輛先行通過；不過，雖有優先權利，也要想到有人來不及避讓，救護車、消防車執行緊急任務同時，也要避免事故發生，就可能稍微減速慢行，以免欲速則不達。