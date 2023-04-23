深夜自撞車全毀 駕駛奇蹟輕傷
昨天深夜有輛轎車行經嘉義市北港路時，疑失控自撞分隔島，車輛翻覆後幾乎全毀，嘉義市消防據報派員趕赴救援，現場一片狼藉，找到自行脫困駕駛，只有額頭腫脹及肢體多處挫傷、擦傷，救護員仍協助送往醫院救治。事故原因由警方調查中。
嘉義市消防局昨天深夜11點43分接獲報案，北港路附近發生車禍事故，由第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護，救護人員到達現場發現為1輛自小客車發生嚴重交通事故，因強大的撞擊力，造成自小客車翻覆車輛幾乎全毀，救護人員到場時年約20歲男性駕駛已自行脫困，立即檢傷評估生命徵象，傷者意識清楚、頸椎及神經學無明顯壓痛異常，奇蹟似的只有額頭腫脹及肢體多處挫傷、擦傷。
駕駛表示，回家途中車速過快為閃避車輛自撞分隔島造成車輛翻覆。
救護員給予急救處置後，送往醫院進行進一步的治療，相關肇事原因由警方調查處理中。
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