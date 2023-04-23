影／烏來資源回收場昨夜疑遭縱火 警逮一嫌

新北市烏來區一間私人資源回收場昨晚突然發生火警，消耳人員撲滅火勢後，有民眾指稱疑似遭人縱火，警方隨後在附近查獲涉嫌縱火的高姓男子，高男一度大聲飆罵，並起出疑似縱火用的打火機，警詢後今依公共危險及妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市烏來區經營私人資源回收高姓男子昨晚10時5分打電話至新店警分局哪哮派出所報案，指稱有遠親關係的高男（46歲）在附近徘徊，疑似在燒東西，希望警方派員將其驅離，但電話中話尚未說完，即發現回收場冒出火光，民眾連忙在電話中向警方大喊，「火燒起來了」，並於掛斷電話後再撥打119報案，員警隨即趕往現場。

新北市消防局昨晚10時許獲報烏來區一間私人專收資源回收的鐵皮屋發生大火，出動6分隊1中隊共10多輛消防車前往搶救，火勢一度十分猛烈，經出水搶救，火勢在晚上10時45分獲得控制進行殘火處理，無人受傷受困。

據了解，警方調閱監視器有拍下沒穿上衣，疑似涉嫌縱火的高男快步跑離已冒出火光的資源回收場。經民眾指認，在火場附近找到坐在戶外長椅上的高男，上前盤查時，高男一度情緒失不斷飆罵，警方以強制力逮捕並搜出隨身攜帶，疑似縱火用綠色防風打火機及另一藍色打火機。