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影／烏來資源回收場昨夜疑遭縱火 警逮一嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市烏來區一間私人資源回收場昨晚突然發生火警，消耳人員撲滅火勢後，有民眾指稱疑似遭人縱火，警方隨後在附近查獲涉嫌縱火的高姓男子，高男一度大聲飆罵，並起出疑似縱火用的打火機，警詢後今依公共危險及妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市烏來區經營私人資源回收高姓男子昨晚10時5分打電話至新店警分局哪哮派出所報案，指稱有遠親關係的高男（46歲）在附近徘徊，疑似在燒東西，希望警方派員將其驅離，但電話中話尚未說完，即發現回收場冒出火光，民眾連忙在電話中向警方大喊，「火燒起來了」，並於掛斷電話後再撥打119報案，員警隨即趕往現場。

新北市消防局昨晚10時許獲報烏來區一間私人專收資源回收的鐵皮屋發生大火，出動6分隊1中隊共10多輛消防車前往搶救，火勢一度十分猛烈，經出水搶救，火勢在晚上10時45分獲得控制進行殘火處理，無人受傷受困。

據了解，警方調閱監視器有拍下沒穿上衣，疑似涉嫌縱火的高男快步跑離已冒出火光的資源回收場。經民眾指認，在火場附近找到坐在戶外長椅上的高男，上前盤查時，高男一度情緒失不斷飆罵，警方以強制力逮捕並搜出隨身攜帶，疑似縱火用綠色防風打火機及另一藍色打火機。

據悉，涉嫌縱火的高曾嫌向回收高男借騎機車，卻涉嫌犯下竊盜案，警方以車追人找上門，高男得知後十分不滿，雙方因此發生嫌隙，高嫌才會涉嫌縱火洩憤，但高嫌落網後矢口否犯行。警詢後依將依法送送法辦。

新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向，昨天晚間一間專收資源回收的鐵皮屋發生大火，新北市消防局出動10多輛消防車前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向，昨天晚間一間專收資源回收的鐵皮屋發生大火，新北市消防局出動10多輛消防車前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向，昨天晚間一間專收資源回收的鐵皮屋發生大火，新北市消防局出動10多輛消防車前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向，昨天晚間一間專收資源回收的鐵皮屋發生大火，新北市消防局出動10多輛消防車前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向一間專收資源回收的鐵皮屋昨晚發生大火，疑似遭人縱火，警方現場查獲一名高姓男子，並在其身上搜出疑縱火用打火機。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷往內洞森林遊樂園方向一間專收資源回收的鐵皮屋昨晚發生大火，疑似遭人縱火，警方現場查獲一名高姓男子，並在其身上搜出疑縱火用打火機。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷一間專收資源回收的鐵皮屋昨晚發生大火，監視器拍下沒穿上衣，疑似涉嫌縱火的高男快步跑離已冒出火光的資源回收場。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區娃娃谷一間專收資源回收的鐵皮屋昨晚發生大火，監視器拍下沒穿上衣，疑似涉嫌縱火的高男快步跑離已冒出火光的資源回收場。記者王長鼎／翻攝

縱火 資源回收

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