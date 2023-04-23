桃園橡膠工廠凌晨大火 鐵皮倉庫製品付之一炬

桃園市龍潭區一家橡膠製品工廠今天凌晨突然失火，一樓廠內堆置輪胎、橡膠半成品等易燃物，大火竄燒夾雜濃煙一發不可收拾，消防局119據報出動大批消防員、車輛灌救，內部積放橡膠物品創庫付之一炬，工廠財物損失估算中，幸無人員受困，消防局表示，清晨殘火處理後，由火調人員前往火場勘驗，調查起火原因。

桃園市消防局表示，位於龍潭區楊銅路的一家橡膠製品工廠一樓挑高鐵皮屋，今天凌晨1點31分突然失火，在廠內堆放橡膠及半成品助燃下，一樓廠房倉庫陷入大火、夾雜濃煙燃燒，火煙衝天一發不可收拾，第四救災大隊動員消防人員54人及消防車輛20輛前往灌救，大火在水柱壓制下，火勢40多分鐘控制，約1小時撲滅和進行殘火處理，幸無人員受困，廠房約10坪倉庫付之一炬 ，損失由廠方估算中，起火原因將由火調人員進一步調查釐清。 龍潭區一家橡膠製品工廠凌晨大火，廠內大批橡膠起火、濃煙彌漫，消防員全力撲滅。圖／消防局提供 龍潭區一家橡膠製品工廠凌晨大火，廠內大批橡膠起火、濃煙彌漫，消防員全力撲滅。圖／消防局提供