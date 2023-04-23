兩根「條狀異物」恐成奪命溜滑梯 竹市警將兩樹枝拔除　

有網友在臉書社團「路上觀察學院」ＰＯ文與照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」，若孩童溜下恐直接撞上受傷，根本是「暗殺公園」；對此，民進黨新竹市議員劉康彥今在臉書指出，警方認為有安全疑慮，便到場了解，經確認是兩根「樹枝」，研判是有人惡作劇，已經馬上排除並覆土。

劉康彥說，市區中央公園溜滑梯沙坑被插了兩根異物，今凌晨四點多轄區警方網路巡邏，看到「路上觀察學院」該則文章後，認為現場有安全疑慮，隨即到場瞭解。經確認是兩根「樹枝」，研判是昨晚有人惡作劇，當下馬上排除並覆土。今早市府城銷處也派員進行沙坑清潔。