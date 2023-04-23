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兩根「條狀異物」恐成奪命溜滑梯 竹市警將兩樹枝拔除　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」ＰＯ文與照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」，若孩童溜下恐直接撞上受傷，根本是「暗殺公園」；對此，民進黨新竹市議員劉康彥今在臉書指出，警方認為有安全疑慮，便到場了解，經確認是兩根「樹枝」，研判是有人惡作劇，已經馬上排除並覆土。

劉康彥說，市區中央公園溜滑梯沙坑被插了兩根異物，今凌晨四點多轄區警方網路巡邏，看到「路上觀察學院」該則文章後，認為現場有安全疑慮，隨即到場瞭解。經確認是兩根「樹枝」，研判是昨晚有人惡作劇，當下馬上排除並覆土。今早市府城銷處也派員進行沙坑清潔。

這則ＰＯ文引發網友熱議，僅11小時按讚數就破3000，不少網友留言「好危險沒有很好笑…」、「這照片看來已經造成生命危險的可能了，把這種狀況當有趣，真的是很不ok」、「這太惡劣了，萬一真的有人因此受傷可不是開玩笑的....」、「兒童一個不小心可能就是殘疾一生，希望有當地的人幫忙報警」。

民進黨新竹市議員劉康彥今在臉書指出，警方認為有安全疑慮，便到場了解，經確認是兩根「樹枝」，研判是有人惡作劇，已經馬上排除並覆土。記者王駿杰／翻攝自劉康彥臉書
民進黨新竹市議員劉康彥今在臉書指出，警方認為有安全疑慮，便到場了解，經確認是兩根「樹枝」，研判是有人惡作劇，已經馬上排除並覆土。記者王駿杰／翻攝自劉康彥臉書
有網友在臉書社團「路上觀察學院」ＰＯ文與照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有網友在臉書社團「路上觀察學院」ＰＯ文與照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

新竹

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