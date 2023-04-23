傻眼！台鐵莒光號旅客座位上點檀香 警：已觸法可拒載

台鐵707車次莒光號昨天下午2時7分許，從新左營站到台東的列車上，有一名男性旅客在座位上燃香，後方乘客一度以為前方座位冒煙，湊近一看，是旅客在點檀香進行煙供，當場傻眼。鐵路警察指在台鐵車廂內燒檀香此舉已觸法，台鐵可拒載。

「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中指台鐵昨下午707車次莒光號2時7分許，從新左營站到台東的列車上，有一名男性旅客在座位上點檀香，讓後方旅客看傻眼。

鐵路警察高雄分局警方表示，有關於台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，點火或持打火機或其他相類易燃物品，可能涉違鐵路法第68之1條，未經允許，攜帶危險或易燃物進入鐵路路線、場、站或車輛內、未經告知或告知不實而託運危險物品，可處1萬元至5萬元以下罰鍰。

警方指出，該名旅客在台鐵車廂上點檀香，所產生的煙霧亦妨害其他旅客權益，可能也違反鐵路運送規則第4條規定及交通部臺灣鐵路管理局旅客運送契約第6條第10款：「旅客於車站或車廂內，未依本局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者。」