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正妹邀視訊裸聊以為飛來豔福 單身漢險遭詐騙1萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲單身林姓男子，透過交友軟體認識女網友，雙方加LINE閒聊後，昨天清晨2點多對方邀請林視訊裸聊，事後女網友告知林她有側錄裸聊視訊不雅影片，要求他必須購買1萬元遊戲點數才能刪除，林忐忑不安，趕緊向台南市警二分局民權派出所諮詢求助。警員於網路搜尋數則案例，讓林釋疑才打消欲購買點數念頭。

林姓男子透過交友軟體認識一名年輕貌美暱稱「晴天等雪」女網友，雙方加LINE閒聊後，昨天清晨2點多對方邀請林視訊裸聊，林以為飛來艷福脫下衣服與對方視訊通話，事後女網友卻告知林，她手上握有側錄裸聊視訊不雅影片，要求他必須購買新台幣1萬元遊戲點數才能刪除。

如果林男不從將透過FB、IG或Google等虛擬帳號，每隔1小時上傳影片1次，讓林的親朋好友都看到裸聊的影片；林擔心視訊聊天不雅照遭流傳，心裡忐忑不安，趕緊向民權派出所諮詢求助。

警二分局民權派出所警員陳俊廷、陳立宜，聽聞林敘述後，耐心解釋說明此為時下常見詐騙手法，詐騙集團常利用一般人喜歡正妹美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人不雅影片畫面，並抓住當事人擔心曝光的心理來詐騙。

警方說，當事人於視訊中所看到對方的畫面或照片，都有可能是偽造出來的，當事人處於急迫、擔心並害怕曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。警員另於網路即時搜尋數則案例，讓林釋疑並緩和擔心受害心情，打消欲購買遊戲點數念頭，及時保住他1萬元。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙單身漢購買遊戲點數詐騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙單身漢購買遊戲點數詐騙。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 交友軟體

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