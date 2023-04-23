聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市深夜火燒車成廢鐵 夫妻及時脫困
嘉義市世賢路昨天深夜傳火燒車，有對夫妻開著休旅車返家途中，突然發生火燒車，夫妻倆緊急下車並聯絡消防隊及時撲滅火勢，但車輛已成廢鐵，事故原因警方調查中。
嘉義市消防局表示，昨天深夜10點34分接獲報案，西區世賢路一段發生汽車火警事故，第一大隊德安分隊人車前往救災。消防員抵達時，發現現場是輛休旅車，車頭及駕駛座已起火燃燒，大量濃煙直衝天際，立即拉水線灌救，並使用破壞器材破壞引擎蓋開關確認火勢完全熄滅，車輛駕駛及乘客經現場消防員確認並沒有人員受傷後，現場交由駕駛及警察及釐清事故原因。
駕駛表示，夫妻倆在返家途中，駕駛車輛行駛過程不明原因冒煙，駕駛停車在路旁查看時火舌突然竄出，嚇得趕快報案，所幸沒波及其他用路人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言