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嘉義市深夜火燒車成廢鐵 夫妻及時脫困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市世賢路昨天深夜傳火燒車，有對夫妻開著休旅車返家途中，突然發生火燒車，夫妻倆緊急下車並聯絡消防隊及時撲滅火勢，但車輛已成廢鐵，事故原因警方調查中。

嘉義市消防局表示，昨天深夜10點34分接獲報案，西區世賢路一段發生汽車火警事故，第一大隊德安分隊人車前往救災。消防員抵達時，發現現場是輛休旅車，車頭及駕駛座已起火燃燒，大量濃煙直衝天際，立即拉水線灌救，並使用破壞器材破壞引擎蓋開關確認火勢完全熄滅，車輛駕駛及乘客經現場消防員確認並沒有人員受傷後，現場交由駕駛及警察及釐清事故原因。

駕駛表示，夫妻倆在返家途中，駕駛車輛行駛過程不明原因冒煙，駕駛停車在路旁查看時火舌突然竄出，嚇得趕快報案，所幸沒波及其他用路人。

嘉義市昨天深夜傳火燒車。記者李宗祐／翻攝
嘉義市昨天深夜傳火燒車。記者李宗祐／翻攝
行駛中的自小客車冒出濃烟，駕駛停車查看不久即竄出火舌。記者李宗祐／翻攝
行駛中的自小客車冒出濃烟，駕駛停車查看不久即竄出火舌。記者李宗祐／翻攝

消防員

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