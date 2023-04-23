警察一理由不幹了 考上地方特考換跑道 分局貼紅榜祝福

台中市第四警分局女警梁家毓7年前考上警察特考，她的丈夫是工程師，二人都需輪班，因家中仍有2名子女需照顧，梁因此思考轉換跑道，今年梁考上地方三等特考，前天是最後一次穿上警察制服辦理離職，分局長李建興也獻上祝福。

李建興表示，梁家毓因承辦交通業務產生興趣，再報考地方三等交通技術類科，分局非常鼓勵同仁進修充實自我，期盼她繼續在交通領域發光發熱。

梁家毓說，她有一對兒女，分別念幼兒園大班、小班，丈夫是工程師，二人工作上都需輪班，遇到突發狀況，都要返回工作崗位，年幼兒女常需保母照顧，也因照顧小孩的需求，萌生轉換跑道的念頭。

她說，從以前第一線執法角色，提升至交通工程改善面，體會要能真正做到良好的交通環境，執法只是最後手段，透過在支援內勤期間所學，確立了未來想致力於道路空間分配，才能建立交通與用路人秩序，決心報考後，利用勤餘時間努力研習取得該類科學分證明，加上業務承辦所累積的實務經驗，在3月時順利上榜。