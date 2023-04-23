聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察一理由不幹了 考上地方特考換跑道 分局貼紅榜祝福
台中市第四警分局女警梁家毓7年前考上警察特考，她的丈夫是工程師，二人都需輪班，因家中仍有2名子女需照顧，梁因此思考轉換跑道，今年梁考上地方三等特考，前天是最後一次穿上警察制服辦理離職，分局長李建興也獻上祝福。
李建興表示，梁家毓因承辦交通業務產生興趣，再報考地方三等交通技術類科，分局非常鼓勵同仁進修充實自我，期盼她繼續在交通領域發光發熱。
梁家毓說，她有一對兒女，分別念幼兒園大班、小班，丈夫是工程師，二人工作上都需輪班，遇到突發狀況，都要返回工作崗位，年幼兒女常需保母照顧，也因照顧小孩的需求，萌生轉換跑道的念頭。
她說，從以前第一線執法角色，提升至交通工程改善面，體會要能真正做到良好的交通環境，執法只是最後手段，透過在支援內勤期間所學，確立了未來想致力於道路空間分配，才能建立交通與用路人秩序，決心報考後，利用勤餘時間努力研習取得該類科學分證明，加上業務承辦所累積的實務經驗，在3月時順利上榜。
她說，決定勇敢踏出這一步離開熟悉圈，相信會將從警這7年來所得到的知識，充分運用在未來職場上，對自己來說也是最好的母親節禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言