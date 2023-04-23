救護車已鳴笛也要禮讓斑馬線？ 網轟「行人地獄」矯枉過正

交通部為洗刷「行人地獄」惡名，凡車輛不禮讓行人採最重罰。不過，民眾昨晚直擊台北市政府消防局救護車經過路口時完全停住，等到三名行人通過斑馬線才行駛，他將影片PO上網，質疑「台灣終於擺脫行人地獄，變成行車地獄了，連救護車都得要停下來禮讓行人」。

「爆料公社」臉書社團成員「Yu Yichih」PO出一段機車行車紀錄器影片，畫面顯示昨晚6時57分，在台北市萬大路、東園街交叉口，遠遠就傳來救護車執勤鳴笛聲響，救護車疑因發現有行人站在路邊，減速並在路口完全停住，兩名行人逕自小跑步過馬路，原本在人行道的一名行人見狀也趕緊跟上。

「Yu Yichih」表示，台灣終於擺脫行人地獄，變成行車地獄了，連救護車都得要停下來禮讓行人，「請問司機大哥今年已經被投訴幾次了」。

網友說，「可能怕被開單吧！或者沒有很急」、「因噎廢食」、「亂改一通，越改越離譜，哪有救護車在禮讓行人的，霸王條款也不是這樣子規定的，太多不合理的法條，讓這些人更有恃無恐」、「教科書上的美德好像變了」、「過沒多久平交道也要禮讓行人」、「怎麼感覺自從霸王條款後，闖紅燈的人越來越多」、「什麼時候變成連救護車也要禮讓」、「矯枉過正了」、「之前就看過了，這個還會小跑步，上次看到的是依然故我慢慢走」、「我到底看到什麼」、「現在要改成救護車地獄」。

不過，有網友表示，「其實救護車不是在禮讓行人，只是局規定紅燈要全停，行人以為救護車要讓他們先過」、「救護車不是在禮讓，是到路口要先停下來在走，我看太多了，很多行人車子以為他在讓你，然後就不讓救護車了」、「是那群行人素養不足，救護車不是在讓他，救護車在路口本來就會稍微減速確認，是那群行人沒知識才會走過去」、「那個救護車是行經路口在做指叉確認，救人要緊，行人在幹嘛啊？」