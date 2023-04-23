坪林三層樓透天厝起火 疑炒茶電線走火引起
新北市坪林區今天凌晨零時許傳出一棟三層樓透天厝一樓發生火警，消防局出動18輛各式消防車趕往搶救，火勢在半小後撲滅，屋內11人已全數逃出，無人受傷。據了解，火警是疑似炒茶時，不慎電線走火引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天凌晨零時23分獲報，坪林區上德里樹梅嶺一棟三層樓建築，一樓冒煙起火燃燒，屋內滿是濃煙，調派坪林、雪山、汐止、新店、石碇、深坑、坪林等消防分隊，共出動18輛各式消防車表前往搶救，火勢在半小時後撲滅，進行殘火處理。
據報案人吳姓男子（42歲）表示，隔壁親戚吳男（39歲）疑似在製茶烘培過程中操作不慎，造成機具起火燃燒，屋內皆是濃煙，所幸屋內11人均已逃出屋外避難，無人受傷。確實起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。
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