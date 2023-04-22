侯友宜出訪新加坡 返國第一件事直奔新北市刑大

新北市近日接連發生3起槍擊案件，新北市長侯友宜結束新加坡結束交流考察行程，今晚6時返抵國門後，立即前往新北市刑事警察大隊關心警方辦案進度，要警政團隊站穩腳步，統籌專案小組聯合作戰，確實掌握案件幕後黑手，全力壓制犯罪集團。

侯友宜今晚出訪歸國後，旋即至新北市刑大與新北市警察局長廖訓誠、刑大大隊長蕭瑞豪商討壓制黑幫犯罪作為，對接連發生槍擊案件，侯市長強調，治安案件發生後，最重要的是立即壓制犯罪，並透過資料分析、監視器聯調，人際網絡追蹤等團隊資源與科技力量追查背後勢力，瓦解犯罪集團。