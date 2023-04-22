快訊

芯費大戰剛落幕 徐巧芯再曝證據控許淑華「薪水小偷」

腸沾黏急救遭陸媒爆死訊 蔡小虎首露面嘆：險過不了關

她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

能高縱走1死1失聯 嚮導：天候不佳 應立即撤退

中央社／ 花蓮縣22日電

能高縱走沿路常可見雲海變幻莫測，高山草原美景吸引許多山友。本報資料照片
能高縱走沿路常可見雲海變幻莫測，高山草原美景吸引許多山友。本報資料照片
6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯。高山嚮導呼籲，登山需謹慎預判天候，即時撤退勿拖延，隊員腳程不同也應保持可聯繫距離。

能高安東軍山縱走位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，行經卡賀爾山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大森林遊樂區出來，沿途會行經台灣水鹿棲地最具特色，一般安排6天5夜行程。

高山嚮導巴奇接受中央社記者訪問指出，能高安東軍縱走路線風險很多，其中天氣因素、人為等不確定因素都可能增加危險性，尤其山區救援資源有限，務必確保通訊軟體、衛星電話足夠，團員間保持聯繫再出發。

巴奇指出，能高安東軍山縱走第一天停留天池山莊後，即須判斷接下來行程後的天氣狀況，若將遇上豪雨，建議就當下停止行程，撤退下山，切勿冒險直闖。

他表示，若行進過程發現氣候轉差，雨勢有增大狀況，也應及時原路撤退，返回安全紮營地。

巴奇指出，組團隊伍難免會有腳程快慢不同、隊員身體不舒服等不確定因素，隊伍前進過程，即便有速度不同，仍需維持可聯繫距離，避免臨時需撤退卻無法完整聯繫，錯過撤退時機點。

巴奇分析，以這次美籍教授團為例，3名山友搭配1名領隊及2名協作，陣容是「100分的搭配」，但帳篷都在協作身上，且隊伍前後距離較遠，撤退地點都不同，推測可能是導致落後隊員無法跟上抵達紮營點，進而造成失溫、迷路的原因。

南投

延伸閱讀

能高縱走遇惡劣天氣 領隊失溫死華裔女教授仍失聯

能高縱走領隊罹難 美籍葉姓女教授仍失聯搜救中

能高安東軍縱走傳山難 惡劣天候引發高山症1死1失蹤

中職／詹子賢薪資保密 兄弟領隊：尊重球員意願

相關新聞

能高縱走遇惡劣天氣 領隊失溫死華裔女教授仍失聯

能高安東軍縱走傳山難意外，一支6人登山隊陳姓領隊失溫死亡，葉姓女隊員下落不明，救難人員持續搜尋。據了解，失蹤的葉姓女子是...

影／女酒駕躲警追 墜磺港漁港亡 車撞護堤再墜海畫面曝光！

新北市金山區今天下午1點多，40多歲林姓女子在環金、中正路口發生車車禍，員警到場處理事故測繪現場後，當員警拿測測器要酒測...

新北八里肇逃駕駛今下午到案 辯稱：不知道有撞到人

昨天傍晚57歲洪男騎車變換車道，38歲王女騎車在後閃避不及自摔落地，再被後方汽車碰撞重傷，汽車駕駛肇逃警以車追人。今天下...

能高縱走1死1失蹤 資深山友：不要賭命 該撤就勇敢撤退

6人登山隊伍登能高安東軍山縱走，遭遇惡劣氣候，領隊失溫死亡，一名女性山友疑似高山症，下落不明、還在搜救。資深山友呼籲，不...

超扯！台中疑閃飆車 小貨車自撞 5電桿全倒、路中斷

台中市61歲吳姓男子今天下午1時10分駕駛小貨車，行經霧峰區北岸路時，疑似為閃避飆車，撞上1支電信電桿倒地，隨後4支電線...

能高縱走1死1失聯 嚮導：天候不佳 應立即撤退

6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯。高山嚮導呼籲，登山需謹慎預判天候，即時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦