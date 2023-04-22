能高縱走1死1失聯 嚮導：天候不佳 應立即撤退

能高縱走沿路常可見雲海變幻莫測，高山草原美景吸引許多山友。本報資料照片 6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯。高山嚮導呼籲，登山需謹慎預判天候，即時撤退勿拖延，隊員腳程不同也應保持可聯繫距離。

能高安東軍山縱走位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，行經卡賀爾山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大森林遊樂區出來，沿途會行經台灣水鹿棲地最具特色，一般安排6天5夜行程。

高山嚮導巴奇接受中央社記者訪問指出，能高安東軍縱走路線風險很多，其中天氣因素、人為等不確定因素都可能增加危險性，尤其山區救援資源有限，務必確保通訊軟體、衛星電話足夠，團員間保持聯繫再出發。

巴奇指出，能高安東軍山縱走第一天停留天池山莊後，即須判斷接下來行程後的天氣狀況，若將遇上豪雨，建議就當下停止行程，撤退下山，切勿冒險直闖。

他表示，若行進過程發現氣候轉差，雨勢有增大狀況，也應及時原路撤退，返回安全紮營地。

巴奇指出，組團隊伍難免會有腳程快慢不同、隊員身體不舒服等不確定因素，隊伍前進過程，即便有速度不同，仍需維持可聯繫距離，避免臨時需撤退卻無法完整聯繫，錯過撤退時機點。

巴奇分析，以這次美籍教授團為例，3名山友搭配1名領隊及2名協作，陣容是「100分的搭配」，但帳篷都在協作身上，且隊伍前後距離較遠，撤退地點都不同，推測可能是導致落後隊員無法跟上抵達紮營點，進而造成失溫、迷路的原因。