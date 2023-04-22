計程車女駕駛躲酒測墜海亡 專家教汽車突墜海自救方法
多元計程車林姓女駕駛今天下午在新北市金山區環金、中正路口發生車車禍，疑逃避酒測失控墜海死亡。車子是瞬間急速墜落4米深磺港漁港。潛水教練王國昌說，快速墜海逃生機會不高，緩慢墜落要迅速設法開車門才能自救。
新北市金山區今天下午1點多，41歲林姓女子在環金、中正路口發生車車禍，員警到場處理事故測繪現場後，當員警拿測測器要酒測時，她突跳上車鎖車門並加速，警方騎機車後後追，她先撞堤岸再急速墜海，救起送醫不治。
資深潛水教練王國昌觀看墜海影片後表示，以這麼高的速度衝入海裡，前擋風玻璃就會爆裂，瞬間爆裂後，除海水灌入車內，海水的壓力和衝擊力量的氣壓，會造成人瞬間昏迷，要逃生的機會就很困難。
王國昌說，如果是不小心慢速落海的狀況，在汽車落海的瞬間，海水尚未灌入時，電池尚未短路時，最要緊的就是先把車窗打開，在沒有壓力之下，車門才有機會開啟，這是開車在海邊時要特別注意的地方。
金山警分局調查，林姓女性駕駛下午經院方宣告急救無效死亡，死者為該營小客車登記車主，偵查隊鑑識小組人員完成採證。
警方說，警方實施攔截圍捕過程無警員或民眾、車輛發生事故或受傷，過程符合交通法規及相關警察執勤作業規定，金山所依規定製作相關卷證報請基隆地檢署相驗。
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