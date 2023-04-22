能高縱走遇惡劣天氣 領隊失溫死華裔女教授仍失聯

能高安東軍縱走傳山難意外，一支6人登山隊陳姓領隊失溫死亡，葉姓女隊員下落不明，救難人員持續搜尋。據了解，失蹤的葉姓女子是華裔美籍人士，在美國某大學任教，這次與兩名美籍友人組團登山，並請領隊還有2名協作同行，已做好充足準備，但遇到高山惡劣天候，決定原路折返仍發生憾事。

56歲的葉姓女教授是華僑，在美國德州某大學任教，與同為大學教授的55歲美籍友人、及其在台灣工作的25歲姪女一同攀登能高安東軍，事先聘雇陳姓領隊及兩名協作，一行人18日從南投屯原登山口入山，計畫24日從南投奧萬大下山。

首日在電塔營地紮營，19日一早出發，兩名美籍人士腳程較快，一路往前行，兩名重裝協作居中，陳姓領隊則陪同腳力較差的葉姓女教授走在最後。協作下午3時許登上主峰時，發現天候惡劣且帳篷破損，聯絡上陳姓領隊，雙方討論後決定隔天原路折返，且因天色已晚，4人當晚不去大陸池，就近在台灣池紮營，陳、葉在另處紮營。

20日原路下撤，協作再與陳姓領隊聯絡，陳表示仍在紮營點附近，有失溫現象，葉女疑似高山症發作，協作陪同兩名外籍隊員下撤返回天池山莊途中向南投消防局請求救援。

花蓮縣消防局接獲轉報，派出兩梯次共7人兼程趕往救援，昨天從屯原登山口入山，因山區天候不佳，也影響救援進度，空勤直升機也因天候不佳，無法出動。

救難人員昨天中午接獲姜姓協作回報，找到陳姓領隊，已經沒有生命跡象，葉女則不知去向，不過在19.2公里處下方約15公尺邊坡看見疑似衣物的橘色布料。經救難人員下切，發現是背包套，但無法確認是否為葉女所有，周邊也未發現葉女身影。