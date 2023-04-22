能高縱走領隊罹難 美籍葉姓女教授仍失聯搜救中

華裔美籍葉姓女教授與美籍友人組團走能高安東軍路線，出發2天後因天氣不佳，決定原路折返，陳姓領隊求救仍失溫身亡，葉女失聯，消防人員搜救發現1只背包套，未見葉女身影。

這團登山隊伍共6人，56歲華裔美籍葉姓女教授與同校美籍55歲女教授及其25歲在台教書的姪女同行，聘請陳姓嚮導做登山領隊及2名協作同行。

登山隊伍18日自南投屯原登山口入山，原計畫24日由奧萬大出，出發後因隊伍腳程有落差，同行的美籍女教授及其姪女走在前頭，陳姓領隊與葉姓女教授居後。

行程第2天，因山區氣候不佳且帳篷損壞，且隊伍腳程有落差，登山隊伍決定就地在台灣池紮營，隔天撤退，協作聯繫陳姓領隊，因天色晚且距離遠，隊伍分2地紮營。

20日中午12時許，陳姓領隊聯繫協作，說明2人仍在紮營點附近，有失溫現象，葉姓女教授疑似高山症狀需要救援。因位置不明確，協作帶著另外2名美籍山友原路撤退，返回天池山莊，並於路上報案救援。

花蓮縣消防局20日獲報後，先後派出2梯次共7人上山救援，天池山莊、協作也組成救援隊伍前往搜救，因山區連日大雨，空勤無法出動救援，21日上午11時許搜救人員在大陸池營地附近尋獲陳姓領隊，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，但並沒有看到葉姓女教授身影。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊指出，搜救過程在能高安東軍路線19.2公里處下方邊坡看到疑似衣物的塑膠布料，經搜救人員確認僅是背包套，無法確認是不是葉女的背包套，周邊仍未發現葉女身影，將持續搜尋。