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彰市中山路4車連環車禍7傷 幸未波及大甲媽信眾

中央社／ 彰化縣22日電

彰化市中山路今天發生4車連環車禍，一輛白色轎車擦撞自小客車後繼續往前開，又撞上一輛休旅車，最後擦撞電動自行車，造成7人輕傷，所幸沒波及跟隨大甲媽遶境的信眾。

彰化縣消防局今天指出，男子上午駕駛白色自小客車時疑似精神不濟，行經彰化市中山路時，先擦撞一輛自小客車後繼續往前開，又撞上一輛剛從巷口開出來要轉彎的休旅車。

休旅車被撞後波及一輛電動自行車，休旅車安全氣囊爆開，至於肇事的白色自小客車車頭毀損；彰化縣消防局獲報趕到現場，將白色自小客車駕駛及休旅車駕駛等7人送醫，所幸都是輕傷。

彰化縣警察局指出，車禍沒有波及參加大甲媽遶境活動的信眾，是不幸中的大幸；至於白色自小客車駕駛及休旅車駕駛，酒測值都為零，警方將釐清車禍發生原因。

休旅車 電動自行車

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